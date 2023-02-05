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موناكو يعزز حظوظه في «سباق الأبطال»

موناكو يعزز حظوظه في «سباق الأبطال»
5 فبراير 2023 20:12

باريس(أ ف ب)
عزز موناكو حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه كليرمون فيران 2-صفر، مع تتابع منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وحسم نادي الإمارة النتيجة لصالحه بعد 10 دقائق من صافرة بداية المباراة، بهدفي التشيلي غييرمو ماريبان (3) والسويسري بريل إمبولو (13).
ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطتين عن مرسيليا الثاني الذي يستقبل نيس في وقت لاحق، وبفارق نقطة عن لنس الثالث الذي يحلّ ضيفاً على بريست اليوم أيضاً. ويتربع باريس سان جيرمان على الصدارة مع 54 نقطة عقب فوزه على تولوز 2-1 السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.
في المقابل، تجمد رصيد كليرمون الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً أمام نانت وليل، عند 30 نقطة في المركز العاشر.
ولم يذق موناكو الذي يواجه سان جيرمان في 11 الشهر الحالي طعم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، ففاز في 5 وتعادل في إثنتين، علماً أن خسارته الأخيرة في "ليج1" تعود إلى المرحلة الخامسة عشرة أمام مرسيليا 2-3.
وتتابع المباريات فيلعب لاحقاً، لوريان مع أنجيه، وأجاكسيو مع نانت، وستراسبورج مع مونبلييه، وأوكسير مع رينس.

 

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