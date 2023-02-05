أياكس يعود مع هيتينجا

أمستردام(د ب أ)

مدد أياكس بدايته القوية مع مديره الفني الجديد جون هيتينجا، وحقق الفريق فوزاً كبيراً 5 / صفر على مضيفه كامبور بالمرحلة العشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل آيندهوفن مع مضيفه فينورد 2 / 2، وفوز جو أهيد إيجلز على نيميجن 1 / صفر.

ورفع أياكس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ألكمار، وتجمد رصيد كامبور عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن عشر الأخير بفارق الأهداف فقط خلف جرونينجن. وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما دوشان تاديتش وستيفن برجيوس في الدقيقتين 16 و36.

وفي الشوط الثاني، أضاف برجيوس الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 64، ثم أحرز برايان بروبي الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 79 و90، ليكون الانتصار الثاني للفريق بقيادة هيتينجا الذي تولى المسؤولية الأسبوع الماضي خلفاً للمدرب ألفريد شرودر، الذي رحل عن منصبه لسوء النتائج.

وفرط آيندهوفن في فرصة انتزاع المركز الثاني، وتلقى هدفي التعادل 2 / 2 مع فينورد المتصدر في الوقت القاتل.

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف أياكس، وعزز فينورد موقعه في الصدارة برصيد 43 نقطة.

وتقدم آيندهوفن بهدفين سجلهما أنور الغازي وتورجان هازارد في الدقيقتين 8 و68، رغم طرد زميلهما أرماندو أوبيسبو في الدقيقة 65، ولكن فينورد انتزع التعادل بهدفين سجلهما علي رضا جهانبخش في الدقيقتين 81 و90.