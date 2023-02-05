الوحدة إلى «النقطة 30» بـ «ثنائية»



فيصل النقبي (كلباء)



حصد الوحدة ثلاث نقاط ثمينة، بالفوز على اتحاد كلباء بهدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد كلباء، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأحرزهما تيجالي في الدقيقة 22، وطحنون الزعابي في الدقيقة 42.

ورفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى «30 نقطة»، في المركز الثالث، بعد شباب الأهلي «المتصدر»، وله «32 نقطة»، والشارقة «الوصيف» ب «31 نقطة»، فيما ظل «النمور» عند «21 نقطة».

وتقدم «العنابي» بهدفين خلال الشوط الأول، حيث سجل تيجالي الهدف الأول في الدقيقة 2 2، من ضربة جزاء، وأضاف طحنون الزعابي الهدف الثاني في الدقيقة 42، من صناعة تيجالي، وألغى الحكم هدفاً لتيجالي نفسه في لعبة مشتركة مع عيسى الهوتي حارس اتحاد كلباء.

وشهد اللقاء «قمة الدراما» في الدقيقة 62، حيث احتسب الحكم عمر الملا ضربة جزاء لمصلحة «النمور»، سددها فيليب كيس في العارضة، وارتدت إلى الملعب، ووقع مدافع الوحدة في خطأ داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ضربة جزاء ثانية لاتحاد كلباء نفذها فيليب كيس نفسه، إلا أنه أهدرها مجدداً بالطريقة نفسها!