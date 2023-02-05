«الزعيم» يقسو على «الفارس» برباعية

معتز الشامي (دبي)

فاز العين، على مضيفه الظفرة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد حمدان بن زايد، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 لدوري أدنوك للمحترفين.

سيطر العين على المباراة منذ البداية، ليصل الفريق للنقطة 28، في المركز الثالث «مؤقتاً»، بينما توقف رصيد الظفرة عند النقطة 7 في المركز 13 وقبل الأخير.

افتتح إيريك جورجينس، التسجيل للعين في الدقيقة 5، وعقب مرور 140 ثانية، أدرك تياجو دي ليونكو، التعادل للظفرة، ليصل إلى هدفه الثاني في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ومع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل لابا كودجو، هدف العين الثاني من ركلة جزاء، ليغرد في صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفاً.

وأحرز أندريه يارمولينكو، الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 47، ليصل إلى هدفه الخامس في آخر 5 مباريات له بدوري أدنوك للمحترفين.

وعزز المغربي سفيان رحيمي، تقدم العين بالهدف الرابع في الدقيقة 56، عقب تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهدفه اليوم أصبح سفيان رحيمي، اللاعب الوحيد الذي سجّل للعين من خار ج منطقة الجزاء، في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، حيث سجل اللاعب المغربي هدفين للعين في مسابقة الدوري هذا الموسم من خارج منطقة الجزاء، الأول جاء أمام الوحدة والثاني جاء في شباك الظفرة بمباراة اليوم.