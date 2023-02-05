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ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس «دولي» التايكواندو

ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس «دولي» التايكواندو
5 فبراير 2023 19:53

الفجيرة (وام)
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، ورؤساء الاتحادات الآسيوي والأفريقي والعربي للعبة، وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات للتايكواندو.
ورحب سموه بالضيوف، واطلع على النتائج التي حققتها بطولة كأس العرب للتايكواندو، التي اختتمت فعالياتها بالفجيرة يوم 3 فبراير الحالي، كما اطلع سموه على سير بطولة الفجيرة الدولية العاشرة للتايكواندو، التي تنظمها الفجيرة من 2 إلى 8 فبراير الجاري.
كما استقبل سموه في الوقت ذاته رئيس وأعضاء الاتحاد العربي والاتحاد الإماراتي للتايكواندو.
وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحادات الدولية والعربية للتايكواندو في نشر الرياضات القتالية وترسيخ أهميتها، مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للاهتمام بالرياضة عامة، ورياضات الدفاع عن النفس خاصة، لتكون الإمارة منصة عالمية لدعم الرياضيين واستضافة المنافسات الدولية وتوفير الموارد والإمكانيات لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.
ويأتي الاستقبال على هامش بطولة كأس العرب للتايكواندو، وبطولة الفجيرة الدولية العاشرة للتايكواندو، التي تستضيفها الإمارة برعاية سمو ولي عهد الفجيرة وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتايكواندو في مجمع زايد الرياضي.
وأشاد رؤساء اتحادات التايكواندو بالمستوى الرفيع الذي حققته إمارة الفجيرة على الصعيد العالمي في مجال تنظيم البطولات واستضافتها بما يسهم في تعزيز كافة أنواع الرياضات ونشرها، مقدّمين الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم للارتقاء بالمجال الرياضي على المستوى المحلي والدولي.
حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو واللجنة العليا للبطولة.

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