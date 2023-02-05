«ثلاثية» لناس وفريز في مضمار ميدان



عصام السيد (دبي)



لمع بريق المدرب البحريني فوزي ناس، والفارس الهولندي أدري دو فريز اللذين حققا ثلاثية «هاتريك»، خلال سباق مضمار ميدان الذي أقيم الأحد، وتألف من 8 أشواط محلية، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، جاءت حافلة بالإثارة والتنافس، وبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل 715 ألف درهم، برعاية «طيران الإمارات».

وبفارق 4 أطوال تفوق «شيك هاند» للمالك والمدرب فوزي ناس، وبقيادة أدري فريز، على أقرب منافسيه في سباق إمارتس هوليداي في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وسجل البطل 1:25:43 دقيقة.

وأكد الجواد «شرار» لكي اتش كي ريسنج، بإشراف فوزي ناس، وقيادة ادري دو فريز، حسن ترشيحه بفوز لافت في سباق إمارتس دوت كوم في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وسجل البطل 1:49:83 دقيقة.

ولم يتأخر «جو سولجر جو» لفيكتورياس، في إبراز مهاراته، ليمنح فوزي ناس، والفارس الهولندي أدري دو فريز الثلاثية «هاتريك» حين اكتسح منافسيه في سباق إمارتس أيرلاين في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، وسجل البطل 1:59:77 دقيقة.

وانتزع الجواد «جريت ديد» لحسن صالح الحمادي بإشراف أحمد الشميلي، وبقيادة بارعة من الفارس البرازيلي برناردو بينيرو، لقب سباق إمارتس سكاي واردز في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، وسجل البطل 1:39:28 دقيقة.

وفاجأ الجواد غير المرشح «فيرست وينتر» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة جابريل مالون منافسيه، في سباق المغامرات العربية، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وسجل البطل 1:36:19 دقيقة.

وأحرز «مقياس» لبورسلي ريسنج، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة أوسكار شافيز، «قصب السبق»، في سباق إماراتس سكاي كارجو في الشوط السابع لمسافة 1200 متر، وسجل البطل زمناً 1:09:47 دقيقة.

وحلق «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بلقب «طيران الإمارات» في الشوط السادس لمسافة 1900 متر، وسجل البطل 1:56:04 دقيقة.

ومنح «إكزايتنج دايز» للبيت المتوحد، «الثنائية» للمدرب دوج واتسون، والفارس باتريك دوبس، حين خطف لقب سباق «طيران الإمارات» في الشوط الثامن والختامي لمسافة 1800 متر، وسجل البطل 1:51:07 دقيقة.