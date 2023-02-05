28 ميدالية لأبطال الإمارات في «سيدني جراند سلام للجو جيتسو»



سيدني (وام)



واصل أبطال الإمارات في الجو جيتسو تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، ونجح لاعبو ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة، في حصد 28 ميدالية، في منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو بمدينة سيدني، التي أُقيمت منافساتها في صالة كوايسنتر سيدني بالحديقة الأولمبية المجهزة بأفضل المعدات، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات، من 63 نادياً وأكاديمية، يمثلون 25 دولة حول العالم.

وحصد أبطال الإمارات 9 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، بالإضافة إلى 7 برونزيات، في المنافسات التي أُقيمت بمختلف الفئات للبراعم والناشئين والشباب والكبار والأساتذة، رجال وسيدات، بمستهل سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام في مختلف قارات العالم التي تبدأ من سيدني وتطوف إلى لندن وموسكو وأبوظبي وطوكيو وشنغهاي وميامي وريو دي جانيرو.

وبهذه النتائج المتميزة، نجح لاعبو الإمارات في إنهاء الجولة بالمركز الثاني على مستوى الدول، حيث توجت أستراليا «المضيف» بالمركز الأول «77600 نقطة»، وحلت الإمارات في المركز الثاني «41600 نقطة»، فيما جاءت البرازيل في المركز الثالث «30200 نقطة»، أما على مستوى الأكاديميات، توجت أكاديمية «أي إف إن تي» الإماراتية بالمركز الأول «21400 نقطة»، وتلتها أكاديمية «إي جي جي جي» الأسترالية في المركز الثاني «13800 نقطة»، وأكاديمية ليجاسي الأسترالية في المركز الثالث «12600 نقطة».



حضر منافسات، «الأحد»، طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو لمراقبة لاعبي المنتخب الذين ينخرطون حالياً في معسكر خارجي بسيدني، استعداداً للبطولة الآسيوية في العاصمة التايلاندية بانكوك 25 فبراير الجاري.

وتألق لاعبو الإمارات لفئة المحترفين في منافسات اليوم الثاني، حيث حصل اللاعب سالم سلطان على الميدالية الذهبية في الحزام البنفسجي لوزن 56 كجم، بينما حصل راشد المرزوقي على الفضية، وفي وزن 62 كجم حصل مبارك النعماني على الميدالية الفضية في الحزام البنفسجي، وذهبت البرونزية إلى عبيد العميري، وفي نفس فئة الحزام البنفسجي لوزن 69 كجم، تمكن البطل سلطان جابر من الحصول على الميدالية الذهبية، وتوج فراج العولقي بذهبية الحزام البنفسجي لوزن 77 كجم، وأضاف سعيد الكبيسي ميدالية ذهبية أخرى في وزن 85 كجم للحزام البنفسجي، كما تُوج زايد البريكي بذهبية وزن 120 كجم للحزام البنفسجي على حساب مواطنه عمر الزرعوني الذي حصد الفضية في نفس الوزن والفئة.



وفي منافسات الحزام البني أُقيمت العديد من النزالات الحماسية، وانتهت بفوز البطل الإماراتي محمد السويدي بذهبية وزن 69 كجم، فيما حصل زميله محمد صالح على البرونزية في الفئة نفسها، وفاز لاعبنا ذياب النعيمي بالميدالية الفضية في وزن 62 كجم للحزام البني، كما فاز البطل هيثم حناوي بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم للحزام الأسود.

وفي منافسات السيدات، تُوجت البطلة بلقيس عبدالله عبدالكريم بالميدالية الذهبية في وزن 49 كجم للحزام البنفسجي، فيما ذهبت الفضية لصالح حمده الشكيلي، والميدالية البرونزية لعائشة الشامسي.

وفي الحزام البنفسجي لوزن 63 كجم حزام بنفسجي، تمكنت شما الكلباني من الفوز بالميدالية الفضية، وفي وزن 70 كجم للحزام البنفسجي، تُوجت هيا الجهوري بالميدالية رونزية.



وأكد طارق البحري أنه تلقى اتصالاً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، للاطمئنان على سير الأمور، ونقل له البحري تهنئة المسؤولين في سيدني عن نجاح البطولة التي تقام للمرة الأولى في أستراليا، لتكسب أرضاً جديدة تضاف لرصيد النجاحات التي تحققها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في مختلف قارات العالم.

وقال البحري: تضطلع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بدور مهم في تطبيق استراتيجية اتحاد الجو جيتسو، في نشر وتطوير اللعبة في مختلف دول العالم، تجسيداً لدوره المهم كأكبر مطور للعبة في العالم، حيث تنظم الرابطة أكثر من 120 بطولة حول العالم كل عام، منها سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في أهم المدن العالمية، بمشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين دولياً.

وأشاد البحري بالعطاء الكبير والمردود الإيجابي للاعبي ولاعبات الإمارات في البطولة، مشيراً إلى أنهم كانوا على مستوى المسؤولية في الحدث، وأن إنجازاتهم تتواصل في كل محفل، لتؤكد أن جو جيتسو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من اتحاد اللعبة، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي.

على صعيد آخر، أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أن الجولة المقبلة من جولات أبوظبي جراند سلام ستقام في لندن 11 مارس المقبل، بصالة كوبر بوكس أرينا، على أن يكون آخر موعد للتسجيل 6 مارس.