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الريال يسقط في مايوركا

الريال يسقط في مايوركا
5 فبراير 2023 19:44

مدريد (رويترز)

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واصل ريال مدريد حامل اللقب عروضه المهتزة وخسر 1-صفر أمام ريال مايوركا، ودفع ثمن إهدار ركلة جزاء في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراته الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.
وسجل ناتشو مدافع ريال هدف المباراة الوحيد بطريق الخطأ في مرماه عن طريق ضربة رأس، بعدما فشل في إبعاد محاولة فيدات موريكي مهاجم مايوركا في الدقيقة 13.
وأهدر ماركو أسينسيو لاعب ريال ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب، في ظل غياب المهاجم كريم بنزيمة المتخصص في تنفيذ الركلات.
وتعرض ريال، الذي يواجه الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب يوم الأربعاء المقبل، لضربة قبل بداية المباراة بعد إصابة الحارس تيبو كورتوا في فترة الإحماء.
وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال ثنائي الوسط المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس، قبل إشراكهما في الشوط الثاني، لكن دون أن تتغير النتيجة رغم الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة.
وتجمد رصيد ريال، الذي فاز مرة واحدة في ثلاث جولات، عند 45 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة، الذي سيكون بوسعه تعزيز تصدره عندما يواجه إشبيلية اليوم أيضاً. 

ريال مدريد
مايوركا
أنشيلوتي
بنزيمة
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