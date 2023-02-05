«الشقي» بطلاً لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية

أبوظبي (الاتحاد)

توج المحمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطلاً لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الجولة الأولى لهذه الفئة، الذي أقيم اليوم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحقق «الشقي» اللقب بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش، وحصل على 240 ألف درهم جائزة المركز الأول، وحل «زيوريخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني، بقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي، وحصل على 210 آلاف درهم.

وجاء في المركز الثالث «التبر» لمالكه راشد محمد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، ونال 200 ألف درهم.



وجاء في المركز الرابع «الظفرة» لمالكه لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي، وحصل على 145 ألف درهم، وحل في المركز الخامس «هداد» لمالكه أحمد سعيد سالم الرميثي، وبقيادة النوخذة علي ثاني غانم الرميثي، ونال 140 ألف درهم، وذهب المركز السادس للمحمل «غازي» لمالكه محمد راشد مصبح الرميثي وبقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، وحصل على 130 ألف درهم، فيما جاء في المركز السابع «حشيم» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، وحصل على 125 ألف درهم.

ونال المركز الثامن «الطف» لمالكه محمد راشد مصبح الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، وحصل على 120 ألف درهم، وذهب المركز التاسع للمحمل «القفاي» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة عبيد سعيد راشد الطاير، وحصل على 115 ألف درهم، وحل في المركز العاشر «أطلس» لمالكه النوخذة أحمد راشد جمعة راشد السويدي، وحصل على 110 آلاف درهم.

ورصدت 4 ملايين و244 ألف درهم جوائز للفائزين والمشاركين في السباق، والذي انطلق من منطقة غرب النوف، ولمسافة 25 ميلاً بحرياً تنافساً قوياً بين المحامل المشاركة، وهي في طريقها إلى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج بأبوظبي.

وشارك في السباق 100 محمل من مختلف إمارات الدولة على متنها أكثر من 2000 بحار رسموا مشهداً رائعاً على المسار في ملحمة تراثية مميزة.

ويأتي تنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية لسباق مهرجان الشيخ زايد، ضمن مشاركات النادي في المهرجان، وتقديم التراث البحري لمحبيه ومتابعيه، ودعم جهود تعزيز التراث.

توج الفائزين، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري مشرف عام السباق، وخليفة الرميثي عضو اللجنة المنظمة.

من جانبه، ثّمن ماجد عتيق المهيري، دعم القيادة الرشيدة للسباقات التراثية، والذي يسهم في تعزيز الحفاظ على التراث البحري الإماراتي، ونقله إلى الأجيال، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق، التي تعد حافزاً إضافياً لكل المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم من جهود وأداء.

وقال: مشاركة النادي في مهرجان الشيخ زايد من خلال تنظيم السباقات التراثية، تأتي من صميم دور النادي بالتواجد في المحافل الوطنية التراثية الكبيرة، وكل المناسبات التي يفخر ويعتز بها الوطن.

وأضاف: المشهد كان رائعاً في سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية لفئة 60 قدماً، وحمل رسالة قيمة وغنية بالمعاني والدلالات التي تقدم التراث البحري الإماراتي في أبهى صورة، من خلال المشاركة الكبيرة والروح العالية التي أظهرها البحارة خلال السباق من أجل الفوز بالمراكز الأولى لنيل شرف التتويج، والالتزام الكامل من الجميع بلوائح المنافسة، والقوانين المنظمة، ليخرج الحدث في أروع صورة، والذي شكل ملحمة تراثية أسعدت المشاركين والمتابعين للسباق.

وتوجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، على مساندته لكل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومن ضمنها السباقات التراثية، كما توجه بالشكر لكل الجهات المتعاونة والشركاء مع النادي في تنظيم السباق، مثمناً الجهود الكبيرة للجنة المنظمة للسباق بالنادي، والتي قادت الحدث باحترافية إلى النجاح في كل تفاصيله التنظيمية.

