ماراثون دبي يدعم 16 جمعية خيرية



دبي (الاتحاد)



تتعاون 16 جمعية خيرية دولية ومحلية، في ماراثون دبي الذي يقام 12 فبراير الجاري، بمبادرة جمع التبرعات، من خلال العدائين المشاركين في الماراثون، بفضل الشراكة الخاصة بين السباق وشريكه الرسمي لجمع التبرعات.

وقال نبيل بوبكر، مدير الاستراتيجية في المبادرة: نفتخر بأن تكون الشريك الرسمي لجمع التبرعات لماراثون دبي الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات، حيث تسمح الشراكة للأفراد والشركات والمدارس الراغبين في المشاركة في الماراثون، بجمع التبرعات لشركائنا من المؤسسات الخيرية، من خلال إنشاء حملة لجمع التبرعات، حيث يمكنهم مشاركة رحلتهم وأهداف جمع التبرعات والغرض منها.

ويضيف: تقدم «YallaGive» منصة لجمع التبرعات، لإنشاء حملات ملهمة ولأسباب عزيزة على قلوبهم، حيث بمجرد إنشاء الحملة، يمكنهم الترويج لها مع أصدقائهم وعائلاتهم، وأيضاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لكسب الدعم والتبرعات.

ويُقام ماراثون دبي 2023 تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وهو أول نسخة بعد «كورونا» بعد أن أقيم آخر ماراثون في يناير 2020.