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الرياضي

كليبرز بقائمة الراغبين في ضم إيرفينج

كليبرز بقائمة الراغبين في ضم إيرفينج
5 فبراير 2023 16:38

لوس أنجلوس(رويترز)

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ذكرت تقارير أن لوس أنجلوس كليبرز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مهتم بالتعاقد مع كايري إيرفينج لاعب بروكلين نتس.
وقالت شبكة (ئي.إس.بي.إن) الليلة الماضية إن كليبرز انضم إلى عدد من الفرق التي تواصلت مع نتس منذ يوم الجمعة، ومن بينها لوس أنجلوس ليكرز وفينكس صنز ودالاس مافريكس.
وأضافت أن كليبرز يمكنه التعاقد مع اللاعب حال التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي مساء يوم الخميس.
وقالت تقارير عديدة يوم الجمعة إن اللاعب طلب الرحيل عن نتس، دون أن يحدد قائمة بالفرق التي يود الانضمام إليها، لكن ليكرز يعتبر من بين الفرق المرشحة للتعاقد معه نظرا لاهتمام الطرفين.
ولم يشارك اللاعب "30 عاماً" أمام واشنطن ويزاردز يوم السبت، إذ قال نتس إنه يعاني من آلام ربلة الساق اليمنى.
وذكرت الشبكة أن إيرفينج، الذي يقضي العام الأخير من عقده البالغ قيمته 36.9 مليون دولار، يسعى لتمديده لنحو أربع سنوات مقابل 198.5 مليون دولار.
وسيتمكن إيرفينج من تمديد عقده في مهلة أقصاها 30 يونيو المقبل، لكنه إذا رحل عن نتس فإنه قد يوقع على عقد يمتد لعامين بقيمة 78.6 مليون دولار مع فريقه الجديد.
وعلى مدار 40 مباراة بدأها هذا الموسم، سجل إيرفينج في المتوسط 27.1 نقطة ولعب 5.3 رمية حاسمة واستحوذ على 5.1 كرة مرتدة.
وسبق لإيرفينج اللعب في كليفلاند كافاليرز وبوسطن سيلتيكس بينما انضم إلى نتس قبل موسم 2019-2020. 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
كايري إيرفينج
بروكلين نتس
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