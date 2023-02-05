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الرياضي

غسان عضواً بـ«تنفيذي الآسيوي» للسلة

غسان عضواً بـ«تنفيذي الآسيوي» للسلة
5 فبراير 2023 16:37

 
علي معالي (دبي)

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رحب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة بالضيوف الخليجيين، وهاجوب خاتشريان أمين عام الاتحاد الدولي عن آسيا في الاجتماعين اللذين استضافتهما دبي، على هامش بطولة دبي الدولية، لانتخاب عضو المكتب التنفيذي عن آسيا، وأيضاً انتخابات اللجنة التنسيقية لدول مجلس التعاون.
أكد القرقاوي الدعم الكبير للعبة على مستوى الخليج والقارة، موجهاً الحديث إلى خاتشريان، أن النظام الجديد الذي تم استحداثه، سواء في ما يخص الأندية أو المنتخبات يسهم بشكل كبير في التطور من الجوانب كافة، حيث تجرى في الوقت الراهن بطولات الأندية بنظام الذهاب والإياب.
وقال سالم المطوع أمين عام الاتحاد، عضو اللجنة التنسيقية لدول مجلس التعاون: عُقد اجتماعان، الأول خاص بانتخاب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وفاز بالتزكية السعودي الدكتور غسان بن يوسف.
وأضاف: الاجتماع الثاني خاص بعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وانتخابات اللجنة التنسيقية لدول مجلس التعاون «منطقة الخليج» والتابعة لآسيا، وفاز فيها محمد سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري، وفاز القطري سعدون صباح الكواري بمنصب الأمين العام للجنة التنسيقية لدول مجلس التعاون بالتزكية.
وقال المطوع: التطور الملحوظ في نظام البطولات الآسيوية الجيدة يجعل اللعبة أكثر حيوية وانتشاراً، وتصبح المنافسات على مستوى الأندية والمنتخبات أكثر سخونة.

دبي
كرة السلة
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
إسماعيل القرقاوي
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