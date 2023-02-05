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إشادة ثنائية بـ«سابيتسر»

إشادة ثنائية بـ«سابيتسر»
5 فبراير 2023 16:34

لندن (د ب أ)

أعرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاعب الفريق لوك شو، عن ارتياحهما لانضمام اللاعب النمساوي الدولي مارسيل سابيتسر إلى أولد ترافورد.
وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية، عن انتقال سابيتسر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال تين هاج «إنه يفهم كرة القدم، يمكن رؤية ذلك من البداية»، وذلك عقب الفوز على كريستال بالاس 2 1/ أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

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وأضاف تين هاج في تصريحات لمجلة «كيكر شبورتس» قائلاً: «يؤدي بشكل رائع، إنه هادئ في التعامل مع الكرة ويعرف كيفية الدفاع، نحن في حاجة إلى لاعب يفهم كرة القدم ويجلب معه الروح المناسبة». 

كما أثنى شو على المستوى الذي ظهر به شاو، وقال: «إنه يتواجد هنا منذ أيام قليلة وقد أظهر إمكاناته في التدريبات». وأضاف شاو عبر حسابه على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور «شكراً لك على دعمك الهائل».
ويرتبط سابيتسر مع بايرن بعقد حتى 2025، علماً بأنه انتقل إلى صفوف الفريق في صيف 2021 قادماً من لايبزج برفقة المدرب ناجلسمان.
ووجد سابيتسر صعوبة في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية لبايرن. ومع إصابة الدنماركي الدولي كريستيان إيركسن 30 عاماً في كاحل القدم وغيابه عن صفوف مانشستر يونايتد لفترة طويلة حتى أواخر أبريل أو أوائل مايو المقبلين، أصبح الفريق الإنجليزي بحاجة إلى بديل مثل سابيتسر.

ايريك تن هاج
مانشستر يونايتد
لوك شو
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