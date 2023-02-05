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اتهام نوير بالجحود

اتهام نوير بالجحود
5 فبراير 2023 22:52

ميونيخ (د ب أ)

اتهم شتيفان إيفنبرج القائد السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني، القائد الحالي للفريق مانويل نوير بالجحود بعد تصريحاته ضد النادي البافاري. 

كان حارس المرمى نوير، الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، قد انتقد النادي خلال مقابلة مع كل من صحيفة «سودويتشه تسايتونج» وموقع «ذا أتلتيك» الإخباري، بسبب إقالة توني تابالوفيتش الذي درب نوير في بايرن منذ انضمامه للفريق عام 2011، ويعد صديقاً مقرباً له.
وقال نوير: «كانت صدمة بالنسبة لي... شعرت وكأن قلبي يُنتزع مني، هو أصعب شيء مررت به في مسيرتي». وأضاف: «نريد أن نكون مختلفين، أن نكون مثل العائلة في بايرن ميونيخ. لكن حدث شيء لم أشهده من قبل هنا»، ووصف قرار النادي بأنه «لغز». 

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وجاءت تلك التصريحات بعد أسابيع صعبة مر بها نوير، حيث تلقى صدمة الخروج مع المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم 2022، ثم تعرض للإصابة بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة وهو ما أثار انتقادات ضده، وبعدها جاء قرار إقالة تابالوفيتش، ثم التعاقد مع الحارس السويسري يان سومر، الذي لا يتوقع أن يلعب دور الحارس الثاني بعد عودة نوير. 

وقال إيفنبرج «54 عاماً» لمحطة «سبورت1»: «لا يمكن نسيان ما فعله بايرن من أجله».

مانويل نوير
بايرن ميونيخ
كأس العالم 2022
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