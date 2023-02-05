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الرياضي

بداية «مبشرة» لمنتخب الجودو في «باريس جراند سلام»

بداية «مبشرة» لمنتخب الجودو في «باريس جراند سلام»
5 فبراير 2023 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
خطفت بطولة «باريس جراند سلام» للجودو الكبرى، الأضواء من كافة بطولات الجودو، التي شهدتها أجندة بطولات الاتحاد الدولي للجودو خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب جائحة كورونا، حيث احتشد أكثر من 10 آلاف مشجع ومشجعة بصالة «أكور» في باريس لمشاهدة حفل افتتاح البطولة، التي تشهد مشاركة 520 لاعباً ولاعبه من 82 دولة في مقدمتهم منتخب الإمارات الأول للجودو، الذي يشارك بعدد 5 أفراد، حيث تسهم المشاركة فيها بإضافة رصيد لنقاط منتخبنا في مشوار التأهل لأولمبياد باريس القادم في 2024.
وشهد الافتتاح بجانب القيادات الرياضية الفرنسية، ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو IJF، الذي ألقى كلمته وأشار فيها إلى أن ما شاهده في «أكور» لم يشاهده في حياته في بطولات الجودو، مؤكداً وصول عضوية الاتحاد إلى 500 ألف لاعب ولاعبة، وهناك العديد من المشاريع التي ستسهم في دعم مسيرة اللعبة. وقال: أرحب بكم جميعاً في بطولة باريس جراند سلام، وشعارنا لا للحرب ولا للسياسة التي يمكن أن تفرقنا، إلا أن الرياضة تجمع شملنا، وهي من أهم قيم التضامن والسلام، وهي الجسر الذي يقودنا للوحدة السلمية، ومنطلق المصالحات ويمكن أن تكون الرياضة رمزاً للصداقة في العالم.
وشهدت منافسات الوزن الخفيف لمنتخبات السيدات في يومها الأول خسارة لاعبه منتخبنا باتسو ألتان أمام بطله كندا كليمكيت جيسيكا، وذلك في منافسات وزن تحت 57 كجم، بعد أن أظهرت إمكانات قتالية عالية في البداية، إلا أن فارق الخبرة رجح بكفه الكندية في آخر دقيقة.
ومع بداية مباريات الوزن المتوسط والثقيل في اليوم الختامي، تألق لاعبنا تلال شفيلي وتمكن من تحقيق الفوز بالاسكور الذهبي على البطل البرازيلي سانتوس إدواردو في وزن تحت 81 كجم، بعد أن انتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل، ليقابل المنغولي بلجان باتبولد ويتألق من جديد بفوز ساحق ليتقدم للجولة الثالثة اقتراباً من مرحلة المجموعات، ليقابل بفوزه بطل هولندا دي فيت فرانك حامل لقب بطولات أبوظبي والمجر والقدس وماستر الدوحة وبطولة العالم في بودابست، وذلك في الفترة المسائية.
أما لاعبنا جريجوري أرام، فقد لعب مع الألماني تريبيل إدوارد القوي في منافسات وزن تحت 90 كجم، وجاءت خسارته بخطأ من حكام الطاولة على الرغم من تدخل الفار، أما لاعبنا ظفار كوسوف فقد تفوق على الألماني كوربجويت جارسيا داريو في تصفيات وزن تحت 100 كجم، ليقابل بفوزه الجورجي ليبار تيباني في الجولة الثانية، بعد أن وضع 10 نقاط في رصيده ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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