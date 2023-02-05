كاراتيه الشارقة «وصيف» العرب

الشارقة (الاتحاد)

نال كاراتيه نادي الشارقة، وصافة بطولة الأندية العربية الخامسة للكاراتيه لفئة «الكوميتيه»، وتُوج بالمركز الثاني في البطولة، التي استضافها نادي اليرموك بدولة الكويت.

وجاءت البطولة بمشاركة واسعة من الدول والأندية العربية، حيث شاركت فيها 8 دول هي الإمارات، الجزائر، فلسطين، العراق، الكويت، السعودية، اليمن وسوريا، وشهدت مشاركة نحو 150 لاعباً ولاعبة مثلوا 17 نادياً واستمرت على مدى يومين.

وكان كاراتيه الشارقة، شارك في البطولة بفئة الكوميتيه جماعي رجال بـ 8 لاعبين، يتقدمهم محمد الأنصاري نجم منتخب الإمارات ويقودهم المدرب معتز عبدالسلام.

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، بالنتيجة التي تحققت، مبيناً أن الفريق قدم الأفضل ونافس بقوة، غير أن الحظ لم يكن معه في المباراة الختامية، إثر تعرض اللاعب محمد الأنصاري للإصابة رغم تحامله على نفسه لإكمال المباراة، مشيداً بأداء اللاعبين والروح العالية التي تحلوا بها ودفاعهم القوي عن الشعار.

وقال الهاجري: «شاهدت البطولة على أرض الواقع، ورأيت المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعبون، التنافس كان في أعلى درجاته، خصوصاً أن البطولة ضمت لاعبين عالميين وأبطالاً على مستوى العالم شاركوا مع الأندية، كون البطولة تسمح باستقطاب لاعبين من الخارج، متابعاً أن أبطال نادي الشارقة الرياضي خاضوا نزالات قوية واستطاعوا من بين 10 أندية متنافسة في فئة الكوميتيه الوصول للمباراة النهائية».