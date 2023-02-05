الحمرية يحصد كأس «التجديف الحديث»

دبي (الاتحاد)

شهد سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2023)، والذي جرت أحداثه على شواطئ جزر دبي، مشاركة كبيرة وقياسية، وصلت إلى أكثر من 60 متسابقاً ومتسابقة مثلوا 5 أندية وفرق تنافست بقوة على ألقاب 13 فئة، على مدار فترتين صباحية ومسائية.

وحقق الحدث الذي يدخل روزنامة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى نجاحاً تنظيمياً وفنياً، من خلال إقامة سباقات متنوعة للرجال والسيدات على مسار أولمبي في مسابقات الفردي والزوجي والرباعي.

ونجح فريق نادي الحمرية، في إحراز كأس التفوق والمجموع العام لنقاط الفرق برصيد 89 نقطة بعد تنافس مثير مع صاحب المركز الثاني فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذي جمع 59 نقطة، فيما جاء فريق نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية في المركز الثالث، ثم نادي أبوظبي للتجديف في المركز الرابع وجامعة نيويورك أبوظبي في المركز الخامس.

ووضع فريق الحمرية بصمته في منافسات رباعي الفرق، حيث سيطر على الفئات الثلاث وأحرز الرباعي أحمد الحمادي وخميس غانم وحمد المطروشي وسعيد جمال المركز الأول في سباق رباعي الرجال، بينما تفوقت سيدات الحمرية أيضاً عبر المتسابقات حمدة محمد وسارا الأجنف ومودة وشودرا، ونجح الحمرية أيضاً في انتزاع ذهبية رباعي مختلط عبر حميد المطروشي وأحمد خميس وسارا الأجنف وشودرا.

وشهدت منافسات زوجي الناشئين فوز ثنائي الحمرية خميس عبدالله بن خصيف ومحمد الكعبي، وحصل ثنائي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إبراهيم أمراغي ومالوش ستونفيتش على ذهبية زوجي الرجال، وحققت المتسابقتان عهود الظاهري ودوكسو المركز الأول في زوجي السيدات ونالت المتسابقتان زينات حسين ومريسا كروثير ذهبية الناشئات، وجميعهن من نادي أبوظبي، وذهبت صدارة زوجي 23 سنة إلى ثنائي أبوظبي سلطان آل علي وأكسيل رودي.