«الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لتحدي الجو جيتسو

الشارقة (وام)

اختتمت في ساحة العلم بالشارقة، منافسات تحدي الشارقة للجو جيتسو، الذي أقيم تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبدعم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، بمشاركة 150 لاعباً من مختلف الأندية والمراكز في الدولة.

جاء ذلك بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والخبير في مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين.

وحصد المركز الأول في المنافسات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحل نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، وجاء ثالثاً مركز تيم نوجيرا الرياضي.

وشهدت البطولة التي أقيمت بإشراف اتحاد الجو جيتسو أداء مميزاً للاعبين من فئة الناشئين والشباب والرجال وأقيمت من دون بدلة.

وفي ختام المنافسات تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، بحضور الشيخ فيصل بن طارق القاسمي والبطل العالمي بالجو جيتسو البرازيلي دافي راموس، كما تم تتويج اللاعبين بميداليات الفوز للمراكز الثلاثة الأولى.

بدوره تقدم أحمد عبدالرحمن العويس بالشكر والتقدير للجهات الراعية والداعمة لنجاح تحدي الشارقة للجو جيتسو للدور الداعم في نجاح إقامته، مشيداً بالمشاركة الفاعلة للاعبين، مثنياً على المستويات الفنية المتطورة التي قدمها اللاعبون، وكذلك على الحضور الجماهيري، مؤكداً أن تنظيم تحدي الشارقة للجو جيتسو سيقام بشكل منتظم سنوياً.