الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لتحدي الجو جيتسو

«الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لتحدي الجو جيتسو
5 فبراير 2023 14:30

الشارقة (وام)
اختتمت في ساحة العلم بالشارقة، منافسات تحدي الشارقة للجو جيتسو، الذي أقيم تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبدعم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، بمشاركة 150 لاعباً من مختلف الأندية والمراكز في الدولة.
جاء ذلك بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والخبير في مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين.
وحصد المركز الأول في المنافسات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحل نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، وجاء ثالثاً مركز تيم نوجيرا الرياضي.
وشهدت البطولة التي أقيمت بإشراف اتحاد الجو جيتسو أداء مميزاً للاعبين من فئة الناشئين والشباب والرجال وأقيمت من دون بدلة.
وفي ختام المنافسات تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، بحضور الشيخ فيصل بن طارق القاسمي والبطل العالمي بالجو جيتسو البرازيلي دافي راموس، كما تم تتويج اللاعبين بميداليات الفوز للمراكز الثلاثة الأولى.
بدوره تقدم أحمد عبدالرحمن العويس بالشكر والتقدير للجهات الراعية والداعمة لنجاح تحدي الشارقة للجو جيتسو للدور الداعم في نجاح إقامته، مشيداً بالمشاركة الفاعلة للاعبين، مثنياً على المستويات الفنية المتطورة التي قدمها اللاعبون، وكذلك على الحضور الجماهيري، مؤكداً أن تنظيم تحدي الشارقة للجو جيتسو سيقام بشكل منتظم سنوياً.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن سالم القاسمي وعمار النعيمي ومحمد بن سعود يحضرون أفراح تريم والشامسي
«العمليات المركزية» تناقش التحديات وتطوير آليات العمل
الشارقة
الجو جيتسو
هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©