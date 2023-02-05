97 لاعباً في «الإمارات للشطرنج»



دبي (الاتحاد)



افتتح تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع، التي يستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 97 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية اللعبة بالدولة، ضمن أجندة المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، وحضر الافتتاح عبدالكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج.

وشهد اليوم الافتتاحي للبطولة، إثارة كبيرة على مستوى الذكور، بمشاركة 58 لاعباً، حيث تغيرت المقدمة مرات عدة، ونجح عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في خطف المقدمة من عمر نعمان لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج الذي تربع على الصدارة في أول جولتين، وحصد عمران 4 نقاط في 5 جولات، متساوياً مع عبدالرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجمع 6 لاعبين «3 نقاط»، وهم أحمد فريد، وحمد البلوشي، وراشد أبوبكر، وأحمد الخميري، ومحمد العوضي.

وعلى مستوى الإناث، شاركت 39 لاعبة في البطولة، وسيطر نادي دبي للشطرنج والثقافة على القمة، بعد الجولة الخامسة عن طريق أحلام راشد «4.5 نقطة» وزميلتها عنود أحمد، وتساوت معهما عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتساوت 3 لاعبات برصيد 4 نقاط، هن عائشة سيف العلي، وديمة الكلباني، وحنان جمال.

وأعرب تريم مطر تريم عن سعادته بالحضور الكبير في البطولة، ما يؤكد حرص الأندية واللاعبين واللاعبات على المشاركة في المسابقات المحلية، والتي لها أبعاد كثيرة في تطوير مستويات اللاعبين، وتجهيزهم للبطولات الخارجية، من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة، وقال: الأندية شريك استراتيجي للاتحاد، ودائماً لها أدوار كثيرة لإنجاح منظومة العمل، وتطوير مستويات اللاعبين، وحرص الاتحاد على توزيع البطولات المحلية على الأندية، والبطولة الأولى استضافها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وهذه البطولة الثانية في نادي دبي، والمقبلة دوري المراحل السنية، ويحرص الجهاز الفني على إقامة البطولات في مواعيدها.

وأشاد تريم مطر تريم بمستوى الناشئين والناشئات في البطولة، وقال: مشاركة هذا العدد يؤكد أن القاعدة سليمة، وأن المستفيد الأول هو المنتخبات الوطنية.