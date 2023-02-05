محمد عبدالله يعود إلى إدارة مباريات «دورينا»

معتز الشامي (دبي)



يعود الحكم «المونديالي» محمد عبدالله، إلى إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين قريباً، بعدما ابتعد خلال الشهرين الماضيين، بعد المشاركة في «مونديال 2022»، التي شهدت نجاحاً كبيراً له، واستمراره إلى الأدوار النهائية، وحصوله على أعلى «التقييمات الفنية» من «الفيفا».

وتطبق لجنة الحكام نظاماً جديداً، يتطلب إجراء اختبارات بدنية وفنية لـ«أطقم التحكيم» بصفة مستمرة، خاصة التي تغيب لفترة طويلة، مثل طاقم محمد عبدالله الذي غاب للمشاركة في كأس العالم.

وتواترت أنباء عن ابتعاد عبدالله لرفضه الخضوع للاختبارات، لأنه لا يزال لائقاً بدنياً وفنياً عقب نهائيات كأس العالم، إلا أن لجنة الحكام نفت تماماً وجود خلافات من أي نوع، وإنما تقدم عبدالله بطلب للحصول على راحة، عقب فترة طويلة من الضغط في معسكرات ودورات ومشاركات داخلية وخارجية ومنها كأس العالم في قطر.

فيما يتوقع أن يقود محمد عبدالله مباراة في «الجولة 16»، حال أنهى الاختبارات الفنية والبدنية المقررة، والتي تجرى بداية من اليوم.

وفي ما يتعلق بابتعاد محمد عبدالله عن المباريات، منذ العودة من كأس العالم، وموعد عودته لإدارة المباريات، وما يتردد عن نية الاعتزال، أكد سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن الحكم «المونديالي» محمد عبدالله مستمر ضمن «سلك التحكيم» لـ«دورينا»، وسيعود قريباً بالتنسيق مع اللجنة والإدارة الفنية لها.

وأشار إلى أن ابتعاد الحكم، بطلب منه للحصول على قسط من الراحة، وقال إن محمد عبدالله قيمة كبيرة للتحكيم، واستمراره في إدارة المباريات مكسب كبير، وهو طلب الحصول على راحة والابتعاد لفترة، بعد كثرة الضغوط والمباريات المتلاحقة، وعودته لإدارة مباريات الدوري «مسألة وقت» فقط، لحين تأكيد جاهزيته البدنية والفنية.

وعن نظام المدير الفني الذي يصر على الاختبارات الفنية والبدنية لـ«الأطقم»، قال: أمر إيجابي للوقوف على مدى جاهزية «الأطقم»، ومنح الأجهز منها الفرصة لإدارة المباريات، ونحن لا نتأثر بأي غيابات، بدليل ابتعاد الدكتور عمار الجنيبي في وقت سابق وعودته بعد ذلك، وأيضاً ابتعاد الحكم محمد عبدالله لفترة، وعودته قريباً، ونسعى دائماً لمنح الفرصة لوجوه جديدة، واكتشاف الأطقم صاحبة الأداء المتميز وتوجيهها باستمرار للارتقاء بالمستوى الفني والبدني وتقديم أفضل أداء ممكن.

وحول تلقي اللجنة طلب اعتزال من محمد عبدالله، الذي سبق وأن أعلن رغبته في ذلك نهاية الموسم الحالي، قال: اللجنة لم تتلق أي طلب لاعتزال محمد عبدالله، ونحن نتمسك باستمراره لأطول فترة ممكنة، خصوصاً أن لديه ما يؤهله لإدارة المباريات لموسمين أو أكثر على أقل تقدير، من حيث اللياقة الفنية والبدنية، ولكن يبقى القرار في يده هو، وأبلغناه بتمسكنا بوجوده لأنه قيمة تحكيمية كبيرة، تفيد جميع القضاة خصوصاً الجدد منهم.