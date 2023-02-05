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السعودية تحتضن «نزال الحقيقة»

السعودية تحتضن «نزال الحقيقة»
5 فبراير 2023 13:41

الرياض (د ب أ)

أعلنت وزارة الرياضة السعودية إقامة «نزال الحقيقة» للملاكمة يوم الأحد 26 فبراير 2023، الذي سيقام على حلبة الدرعية، ويجمع بين الملاكمَين الأميركي «جيك بول»، ومنافسه البريطاني «تومي فيوري».
ويعد الملاكم جيك بول من أشهر شخصيات وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظى بشعبية كبيرة في فئة الشباب من مختلف أنحاء العالم، فيما يعتبر الملاكم تومي فيوري أحد نجوم تلفزيون الواقع، وهو شقيق بطل الملاكمة للوزن الثقيل تايسون فيوري.
ويُعد هذا النزال الثالث الذي تستضيفه السعودية في رياضة الملاكمة، إذ كان أول النزالات بين البريطاني أنتونتي جوشوا ومنافسه المكسيكي آندي رويز، على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة عام 2019 على حلبة الدرعية التاريخية، ثم أقيم «نزال البحر الأحمر» في جدة بين البريطاني أنتوني جوشوا والأوكراني ألكساندر أوسيك في العام الماضي 2022.
كما تشهد حلبة ميدان الدرعية لقاء آخر على لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر بين بطل العالم الحالي الكونغولي إيلونجا ماكابو، وحامل اللقب السابق الملاكم السويدي بادو جاك.
وتأتي الاستضافة لهذا النزال تماشيًا مع المساعي المستمرة لتعزيز مكانة السعودية، بوصفها وجهة عالمية لاحتضان الفعاليات والبطولات العالمية.

تايسون فيوري
مجلس الملاكمة العالمي
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