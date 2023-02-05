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الرياضي

36 نقطة تفصل ليبرون عن الحلم

36 نقطة تفصل ليبرون عن الحلم
5 فبراير 2023 13:21

لوس أنجلوس(د ب أ)
قاد البديل كام توماس فريقه بروكلن نتس لتحويل تأخره أمام واشنطن ويزاردز، إلى فوز مثير 125/123 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وافتقد نتس لجهود بن سيمونز وكيفين دورانت قبل أن يفقد كايري إيرفينج بسبب الإصابة في السمانة. وجاءت إصابة إيرفينج بعد يوم واحد من إثارة تكهنات بشأن رغبته في الرحيل عن نتس.
وسجل توماس 44 نقطة لنتس في الوقت الذي أحرز فيه إدموند سمنر 29 نقطة لويزاردز، كما أحرز زميله كريستابس بورزينجيس 38 نقطة. 

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وتغلب نيو أورليانز على لوس أنجلوس ليكرز 131/126، لينهي مسيرة الهزائم العشر المتتالية التي تعرض لها. وسجل ليبرون جيمس 27 نقطة لليكرز ليصبح على بعد 36 نقطة فقط من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة كريم عبد الجبار، أكثر لاعب أحرز نقاط في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لكن هذا لم يكن كافياً لإنقاذ ليكرز. وأحرز انتوني ديفيز 34 نقطة و14 متابعة لليكرز، في الوقت الذي تصدر فيه براندون إنجرام قائمة هدافي نيو أورليانز بتسجيله 35 نقطة.
وفي باقي المباريات فاز لوس أنجلوس كليبرز على نيويورك نيكس 134/128، وفينيكس صنز على ديترويت بيستونز 116/ 100، وشيكاغو بولز على بورتلاند 129/121، كما تغلب ميلواكي بكس على ميامي هيت 123 115، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس 153/121، وجولدن ستيت واريورز على دالاس مافريكس 119/113، ودنفر نجتس على أتلانتا هوكس 128/108.

بروكلين نتس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
ليبرون جيمس
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