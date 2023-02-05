«نجم الوثبة» يسطع في سماء الفروسية بالعين



عصام السيد (العين)



خطف المهر «نجم الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأضواء، حين نال لقب سباق الصاروج، الذي أقيم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ضمن سباقه الثامن لهذا الموسم، وتألف من سبعة أشواط بمشاركة 81 خيلاً من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز 510 آلاف درهم، وشهد الحفل جمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

وجاء فوز «نجم الوثبة» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، بفارق 12,5 طول عن أقرب منافسيه، بعد عرض فاق التوقعات، وأثبت أن المستقبل أمامه مفتوح في السباقات المقبلة، وسجل ابن «ايه اف البراق» زمناً قدره 1:36:48 دقيقة.



وسجل المدرب إبراهيم الحضرمي ثلاثية مستحقة، عندما اسرج الجواد «منور» لأحمد سعيد المزروعي، وبقيادة راي داوسون، لنيل لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، بفارق 6,25 طول، مسجلاً 2:05:13 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للحضرمي عبر «شريك» لمحمد جاسم النعيمي، وقيادة راي داوسون «ثنائية»، في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، على لقب رماح، متفوقاً أيضاً بفارق 6,75 طول، وسجل البطل 2:21:53 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث للمدرب الحضرمي الذي كان غائباً عن السباقات لمدة شهر ونصف الشهر، عبر الجواد غير المرشح «أولمبيك» لعلي خلفان الشاوي، وقيادة ساندرو بايفا، في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، على لقب سباق المويجعي، وسجل البطل 2:20:64 دقيقة.

وفاجأ «إيست كوست» لعبد الله المنصوري، بإشراف إسماعيل محمد، منافسيه في السباق الماراثوني في الشوط الثاني لمسافة 2600 متر، على لقب سباق المقام المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وسجل البطل 2:52:59 دقيقة.

وحقق الجواد «المنصور ان اف» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة برناردو بينيرو «ثنائية»، فوزاً لافتاً في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر على لقب الخزنة، وتمكن من تسجيل 2:05:39 دقيقة.

وحقق الجواد «المرتجل» للمالك والمدرب مصبح خميس المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، فوزاً يحسب له وبفارق 3,25 طول في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب المرخانية، وسجل البطل 1:52:84 دقيقة.

وقام بتتويج الفائزين في الأشواط، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بنادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.