«الإمارات» يُتوج بكأس «فضية دبي للبولو»



دبي (الاتحاد)



تُوج فريق الإمارات بكأس دبي الفضية للبولو 2023، التي اختتمت بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه على «أيه إم» 10-9.

وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كابتن فريق الإمارات، بتنظيم البطولة، والنهائي الذي تحول إلى مهرجان رياضي رائع، كما أشادت بالمستوى الفني الذي ظهر به طرفا اللقاء الختامي، وأبدت سعادتها بالفوز وشددت على أن فريقها يشارك في كل البطولات بهدف الفوز، ويسعى لحصد الكأس الذهبية.

وأعربت عن فخرها بأداء فريق «أيه إم» وتطور مستوى الشيخة عليا آل مكتوم من سنة إلى أخرى، ووجهت الشكر إلى اتحاد البولو وأسرة الحبتور للبولو على جهودهم التي أسهمت في إنجاح الحدث.

وحصد «الحبتور أيفزا» كأس الترضية، بعدما تغلب على «ذئاب دبي كافو» 7-6.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته بنجاح البطولة، ووجه التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى فريق الإمارات بكأس البطولة و«أيه إم» الوصيف، مشيداً بالأداء الرائع للفريقين، خاصة فريق الإمارات الذي حول خسارته في البداية بخمسة أهداف نظيفة إلى فوز رائع.

وعقب النهائي، قام سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو، ومارتن جي بدرسون الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية بدبي «أيفزا» الراعي الرسمي للكأس الفضية، بتتويج الفرق الأربعة التي شاركت في نهائي الكأس، وهي «الإمارات» و«أيه إم» وكأس الترضية «الحبتور أيفزا» و«ذئاب دبي كافو»، وتم تكريم حكام النهائي، ونال حبتور الحبتور كأس ولقب هداف البطولة برصيد 9 أهداف، وأسترادا نجم «أيه إم» لقب أفضل لاعب في المباراة، وحصل على جائزة أفضل خيل في المباراة «نوبو» لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ونال الخيل سينساتا جائزة أفضل حصان في البطولة.

وأكد سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو أن نهائي البطولة كان مسك الختام، وعكس المستوى الذي وصلت إليه لعبة البولو في الإمارات، ولعبت الخيول الجيدة دوراً واضحاً في ارتفاع المستوى الفني للمباريات، مشيداً بملاك الفرق الذين أسهموا في تطوير اللعبة.

وأعرب مارتن جي باترسون الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية بدبي «أيفزا» الراعي الرسمي للبطولة عن سعادته البالغة، بما حققته البطولة من نجاحات، وما شاهده الجمهور الكبير من مستوى فني عالٍ من الفرق التي شاركت في النهائي، ووجه التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الفوز، منوهاً إلى أن «أيفزا» سوف تقدم مفاجآت جديدة في الكأس الذهبية.

ووجه فيصل يبرودي قائد فريق الإمارات في النهائي وقبل النهائي التهنئة والشكر إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على إتاحة الفرصة والمشاركة مع الفريق في بطولة ذات مستوى هانديكاب «20 جول» للمرة الأولى.