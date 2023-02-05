«سيمفونية برتقالية» في «النصر الأكبر» على «العميد»



رضا سليم (دبي)



تحولت «رباعية» عجمان في شباك النصر إلى «بصمة»، في تاريخ لقاءات الفريقين، خاصة أنها المرة الأولى التي يتفوق فيها «البرتقالي» بهذه النتيجة الكبيرة «4-1» على «العميد» في الدوري.

وعلى مدار 24 لقاءً، رجحت كفة «البركان» 10 مرات، مقابل 9 انتصارات لـ«الأزرق»، والتعادل 5 مرات، ولم يسبق أن تفوق أحدهما على الآخر بنتيجة تزيد عن ثلاثية نظيفة.

ويمر «العميد» بأسوأ فترة في تاريخه، على مستوى النتائج، والتراجع في الترتيب، ولم تكن «رباعية» عجمان الوحيدة على صعيد «الأهداف الغزيرة» التي هزت شباك النصر الذي تعرض للخسارة في 8 لقاءات هذا الموسم، حيث سقط أمام الوحدة 0-4، واتحاد كلباء 3-5، وبالثلاثة من شباب الأهلي والعين، وتجمد رصيد «الأزرق» عند «11 نقطة»، في المركز الثاني عشر.

في الوقت نفسه عاد «البركان» إلى «سكة الانتصارات»، بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام شباب الأهلي والعين، بعدما نجح المدرب الصربي جوران في إعادة الاتزان إلى الفريق الذي قدم «سيمفونية رائعة» أطرب بها الجمهور «البرتقالي» في المدرجات، وهو ما ظهر في الانسجام الواضح بين لاعبي الدفاع والوسط والهجوم ورغم أن فراس بالعربي كان النجم الأبرز في الفريق، بعدما سجل هدفين وصنع هدفاً، إلا أن هجوم عجمان عاد إلى التهديف من جديد عن طريق علي مدن الذي سجل هدفه الثاني، وبريستيج الذي رفع أهدافه إلى 6 أهداف، وكان الوحيد الذي لم يسجل، رغم كل المحاولات، وليد أزارو الذي قدم مباراة كبيرة، وصنع هدف علي مدن.

وأكد جوران أن جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام النصر، واستحقوا الفوز رغم أن الفريق يعاني من ضغط المباريات، ولكن الفوز له مردود كبير على اللاعبين في المباريات المقبلة.

وقال: تجاوزنا الخسارة الكبيرة أمام العين، حيث إن فريقي لعب بشكل جيد، وأهدر عدداً كبيراً من الفرص، رغم الخسارة بالخمسة، ولكن بشكل عام الفريق يؤدي جيداً ونتعامل مع كل مباراة على حدة.