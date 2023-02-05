«الفرسان» يرسخ «الجماعية» بـ«التوقيع 13»!



مراد المصري (دبي)



جاء فوز شباب الأهلي على دبا 5-1، في «الجولة الـ15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، في توقيت مثالي، سواء على صعيد «النقاط الثلاث» التي أبقت «الفرسان» في صدارة البطولة، أو الاطمئنان على جميع «الأوراق»، من خلال الأداء الجماعي للفريق، وجاهزية مختلف العناصر، مع دخول مرحلة مهمة من الموسم، يزداد فيها ضغط المباريات المحلية والقارية.

وعاد السوري عمر خربين إلى التهديف، بعد غياب استمر منذ الجولة الثامنة أمام العين، وسجل «ثنائية» للمرة الأولى هذا الموسم، إلى جانب صناعة هدف آخر، فيما استعاد الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا لمسته التهديفية، وإن كان ذلك من «علامة الجزاء»، في وقت تألق فيه يوري سيزار بصناعة هدفين، وحصوله على ضربة الجزاء في «هدف ثالث».

وفي الوقت الذي سجل فيه يحيى الغساني هدفاً أيضاً، فإن بديله حارب سهيل صنع هدفاً لـ«بديل» آخر هو دومبيا، كما شارك من مقاعد الاحتياط عيد خميس الذي تعافى من الإصابة التي أبعدته مؤخراً.

ولم يكن غريباً أن تتوزع أهداف شباب الأهلي الخمسة على أربعة لاعبين مختلفين، وحملت «المحصلة 31» هذا الموسم توقيع 13 لاعباً، مما يرسخ «مبدأ الجماعية» في الأداء.

ويعتبر الفوز هو الأكبر لشباب الأهلي على حساب «النواخذة»، والعاشر في 12 مباراة بينهما في دوري المحترفين، مقابل تعادل وخسارة، كما أنه أكبر فوز لـ«الفرسان» على ملعبه هذا الموسم.

ويرى البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، الذي تسلم جائزة أفضل مدرب في يناير قبل ضربة البداية، أن فريقه استحق الفوز، من خلال الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون، وقدرتهم على الاستحواذ وتدوير الكرة، إلى جانب تنويع اللعب في مختلف الجهات، وخرج بالمطلوب أمام منافس جاء من أجل التعادل.

وأوضح المدرب أن باب سوق الانتقالات الشتوية ما زال مفتوحاً لفريقه، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارة لإبرام أفضل التعاقدات.