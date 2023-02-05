الشارقة والنصر «الفوز الأول» في «مربع ذهب» دوري اليد



رضا سليم (دبي)



فاز الشارقة على دبا الحصن 38-20، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن نصف نهائي دوري أقوياء اليد، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 19-9، وقاد المدرب الوطني جمعة العشر الشارقة، وساعده المدرب التونسي عادل مرابط، بعد الإعلان عن رحيل الجزائري سفيان حيواني، وقبل أن تعلن إدارة النادي التعاقد مع التونسي سامي السعيدي الذي يبدأ المهمة من الجولة المقبلة أمام النصر 11 فبراير، فيما تكون المواجهة الثالثة أمام الجزيرة 18 فبراير.

وتبدو منظومة اللعب والفوز بالمباريات واضحة في الشارقة الذي لم يتأثر بالتغييرات الفنية الأخيرة على مستوى المدربين، حيث جاء اعتذار حيواني قبل المباراة، ولم يلحق المدرب الجديد بالفريق الذي قاده المدرب المساعد بنجاح وحصد الفوز الكبير بفارق 18 هدفاً.

فيما حقق النصر مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز على الجزيرة 27-21 في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي» في المجموعة نفسها وانتهى الشوط الأول بتقدم «العميد»11-9.

ويتصدر الشارقة قمة المجموعة، بعد الجولة الأولى، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن النصر «الوصيف»، والجزيرة «الثالث» وله نقطة بالتساوي مع دبا الحصن «الرابع».

ويحصل المتصدر على نقطتين اعتباريتين في الدور النهائي، والوصيف على نقطة، وتتوقف المسابقة بعد نهاية نصف النهائي، لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها النجمة البحريني من 8 إلى 17 مارس المقبل.