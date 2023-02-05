الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة والنصر «الفوز الأول» في «مربع ذهب» دوري اليد

الشارقة والنصر «الفوز الأول» في «مربع ذهب» دوري اليد
5 فبراير 2023 11:13

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن سالم القاسمي وعمار النعيمي ومحمد بن سعود يحضرون أفراح تريم والشامسي
«العمليات المركزية» تناقش التحديات وتطوير آليات العمل


فاز الشارقة على دبا الحصن 38-20، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن نصف نهائي دوري أقوياء اليد، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 19-9، وقاد المدرب الوطني جمعة العشر الشارقة، وساعده المدرب التونسي عادل مرابط، بعد الإعلان عن رحيل الجزائري سفيان حيواني، وقبل أن تعلن إدارة النادي التعاقد مع التونسي سامي السعيدي الذي يبدأ المهمة من الجولة المقبلة أمام النصر 11 فبراير، فيما تكون المواجهة الثالثة أمام الجزيرة 18 فبراير.
وتبدو منظومة اللعب والفوز بالمباريات واضحة في الشارقة الذي لم يتأثر بالتغييرات الفنية الأخيرة على مستوى المدربين، حيث جاء اعتذار حيواني قبل المباراة، ولم يلحق المدرب الجديد بالفريق الذي قاده المدرب المساعد بنجاح وحصد الفوز الكبير بفارق 18 هدفاً.
فيما حقق النصر مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز على الجزيرة 27-21 في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي» في المجموعة نفسها وانتهى الشوط الأول بتقدم «العميد»11-9.
ويتصدر الشارقة قمة المجموعة، بعد الجولة الأولى، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن النصر «الوصيف»، والجزيرة «الثالث» وله نقطة بالتساوي مع دبا الحصن «الرابع».
ويحصل المتصدر على نقطتين اعتباريتين في الدور النهائي، والوصيف على نقطة، وتتوقف المسابقة بعد نهاية نصف النهائي، لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها النجمة البحريني من 8 إلى 17 مارس المقبل.

دوري أقوياء اليد
الشارقة
دبا الحصن
النصر
الجزيرة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
الرياضي
ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
اليوم 15:53
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
عربي ودولي
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
اليوم 15:51
أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
الرياضي
أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©