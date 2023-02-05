الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«تنفيذي التايكواندو» يشيد بتنظيم كأس العرب

«تنفيذي التايكواندو» يشيد بتنظيم كأس العرب
5 فبراير 2023 11:11

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
"الاتحادية للضرائب" تستعرض خطوات التسجيل بالنظام الرقمي المُطوَّر لرد الضريبة للسياح
الموارد البشرية والتوطين تطلق "جائزة تطبيقات ميتافيرس لسوق العمل"


عقد الاتحاد العربي للتايكواندو، اجتماع مكتبه التنفيذي في الفجيرة، وذلك على هامش استضافة الإمارة للنسخة الثالثة من كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية العاشرة التي تقام في مجمع زايد الرياضي.
وافتتح إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، الاجتماع بالترحيب بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، والإشادة بالمستوى التنظيمي لكأس العرب، والتي اختتمت أمس الأول بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية وبالتعاون مع اتحاد التايكواندو، حيث شكر الهلالي جهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة والنجاح الكبير الذي حققته على مدار اليومين الماضيين.
واطلع أعضاء المكتب التنفيذي على محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم العام الماضي في مدينة الرباط بالمغرب، حيث تمت المصادقة على جملة من القرارات التي اتخذتها الجمعية إضافة لمناقشة البرنامج السنوي لعام 2022 - 2023.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور، بما فيها تشكيل اللجان الفنية التابعة للاتحاد والبطولات المدرجة على أجندة العام الحالي على المستوى العربي والعالمي، واعتماد نتائج كأس العرب الثالثة من طرف الاتحاد الدولي للتايكواندو.
من جانبه، شكر الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو واللجنة المنظمة العليا للبطولة، الحضور على الدعم المستمر للبطولات التي يستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية، خصوصاً مع تزامن احتفال الفجيرة مع مرور 10 أعوام على انطلاقة البطولة عام 2013، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم اللجنة المنظمة للوصول بالبطولة إلى أعلى المستويات.
وفي نهاية الاجتماع احتفل الاتحاد العربي للتايكواندو بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بحضور الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي، والوفد المرافق له.

الإمارات
الفجيرة
التايكوندو
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
الرياضي
ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
اليوم 15:53
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
عربي ودولي
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
اليوم 15:51
أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
الرياضي
أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©