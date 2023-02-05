«تنفيذي التايكواندو» يشيد بتنظيم كأس العرب

الفجيرة (وام)



عقد الاتحاد العربي للتايكواندو، اجتماع مكتبه التنفيذي في الفجيرة، وذلك على هامش استضافة الإمارة للنسخة الثالثة من كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية العاشرة التي تقام في مجمع زايد الرياضي.

وافتتح إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، الاجتماع بالترحيب بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، والإشادة بالمستوى التنظيمي لكأس العرب، والتي اختتمت أمس الأول بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية وبالتعاون مع اتحاد التايكواندو، حيث شكر الهلالي جهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة والنجاح الكبير الذي حققته على مدار اليومين الماضيين.

واطلع أعضاء المكتب التنفيذي على محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم العام الماضي في مدينة الرباط بالمغرب، حيث تمت المصادقة على جملة من القرارات التي اتخذتها الجمعية إضافة لمناقشة البرنامج السنوي لعام 2022 - 2023.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور، بما فيها تشكيل اللجان الفنية التابعة للاتحاد والبطولات المدرجة على أجندة العام الحالي على المستوى العربي والعالمي، واعتماد نتائج كأس العرب الثالثة من طرف الاتحاد الدولي للتايكواندو.

من جانبه، شكر الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو واللجنة المنظمة العليا للبطولة، الحضور على الدعم المستمر للبطولات التي يستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية، خصوصاً مع تزامن احتفال الفجيرة مع مرور 10 أعوام على انطلاقة البطولة عام 2013، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم اللجنة المنظمة للوصول بالبطولة إلى أعلى المستويات.

وفي نهاية الاجتماع احتفل الاتحاد العربي للتايكواندو بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بحضور الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي، والوفد المرافق له.