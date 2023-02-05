رئيس الجزائر يواسي «محاربي الصحراء»



الجزائر (د ب أ)



أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمنتخب بلاده لكرة القدم، رغم فشله في انتزاع لقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «الشان» عقب خسارته أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح 4-5، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية.

وغرّد تبون، في حسابه على «تويتر» قائلاً: شكراً للفريق الوطني على الأداء البطولي طيلة دورة «الشان»، وشكراً للجماهير الجزائرية على إنجاح البطولة القارية.

وقدم المنتخب الجزائري بطولة مثالية، حيث فاز في كل مبارياته الأولى، من دون أن تتلقى شباكه أي هدف، لكنه أخفق في المباراة النهائية أمام السنغال، حيث خسر بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

من ناحية أخرى، حصد الجزائري حسام الدين مريزيق، لاعب وسط نادي شباب بلوزداد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وتقدم مريزيق على لمين كامارا «السنغال»، وسولومبيونونا رازافيندراناييفو »مدغشقر»، كما نال بابي ممادو ساي حارس السنغال، جائزة أفضل حارس، والمهاجم الجزائري أيمن محيوص، جائزة أفضل هداف في البطولة، وذهبت جائزة الروح الرياضية للمنتخب السنغالي.