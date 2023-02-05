مجيد بوقرة: «خيبة كبيرة»



الجزائر(د ب أ)



قال مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، إن خسارة لقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، جعلت الجهاز الفني واللاعبين يشعرون بخيبة كبيرة، مشيراً إلى أن مستقبله سيحسمه لقاء مرتقب مع رئيس اتحاد اللعبة.

وخسرت الجزائر أمام السنغال بركلات الترجيح 4-5، بعدما انتهت المباراة، بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: قلت للاعبين كونوا فخورين بما قدمتموه، عليكم أن ترفعوا رؤوسكم، ضربات الترجيح هي هكذا، عليكم أن تفكروا في بقية المشوار، لديكم دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف والدوري المحلي.

وأضاف: لا نتأسف على أي شيء قدمنا كل ما لدينا، طيلة عام ونصف لعبنا 31 مباراة، ولم ننهزم إلا في اثنتين منها. في بطولة «الشان» حققنا «العلامة الكاملة» في الدور الأول، وسجلنا أكبر عدد من الأهداف، كما أننا لم نتلق أي هدف.

وأعترف بوقرة أن المنتخب الجزائري كان سيئاً في الشوط الأول بسبب الضغط والتسرع، قبل أن يتحسن الأداء في الشوط الثاني، داعياً إلى تثمين ما تحقق وتصحيح بعض الأشياء.

وقال: علينا تقبل النتيجة، الجزائر والسنغال استحقا التتويج بالشان، وكجهاز فني ولاعبين نتوجه بالشكر الجزيل لكل الشعب الجزائري على دعمه ومساندته.

وأبرز بوقرة، أن مستقبله ليس مهماً في الوقت الحالي، لافتاً إلى لقاء يجمعه برئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف لتحديد مصيره.