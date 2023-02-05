الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السنغال تجمع «اللقبين القاريين»

السنغال تجمع «اللقبين القاريين»
5 فبراير 2023 08:44

 
الجزائر (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
رئيس الجزائر يواسي «محاربي الصحراء»
مجيد بوقرة: «خيبة كبيرة»

فشل المنتخب الجزائري في حصد لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، بعدما خسر في المباراة النهائية أمام السنغال 4-5 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 0-0» على ملعب «نيلسون مانديلا» في براقي بضواحي العاصمة الجزائرية أمام أكثر من 40 ألف متفرج.
وجمعت السنغال اللقبين القاريين، بعدما كان منتخبها الأول بقيادة ساديو ماني قد تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في الكاميرون على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح قبل نحو عام.
وهذا اللقب الأول للمنتخب السنغالي، الذي أوقف الهيمنة المغربية على اللقب بعدما توج «أسود الأطلس» بالنسختين السابقتين «2018 و2020»، كما توجت الكونغو الديموقراطية في نسختين أيضاً «2009 و2016» وتونس «2011» وليبيا «2014».
وانطلقت البطولة في الثالث عشر من يناير بمشاركة 17 منتخباً بعد انسحاب المغرب.
في طريقه الى النهائي، تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات بنتيجة واحدة 1-صفر على كل من ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق وفي ربع النهائي اجتاز كوت ديفوار بهدف نظيف أيضاً.
وكان المنتخب السنغالي تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بست نقاط، إثر فوزين على كوت ديفوار 1-صفر وجمهورية الكونغو 3-صفر، وتلقى خسارة أمام أوغندا بهدف وحيد، وفي دور الثمانية تغلب على نظيره الموريتاني بهدف وحيد.
سبق اللقاء حفل ختام متميز دام عشرين دقيقة بمشاركة فنانين جزائريين وأفارقة، تخللته مؤثرات ضوئية وألعاب نارية.
وجاءت المباراة «عقيمة»، إذ تحفظ الفريقان دفاعياً على نحو مبالغ فيه، وتفوق منتخب «أسود التيرانجا» فنياً في النصف الأول من اللقاء، إذ كان الضيوف الأفضل انتشاراً والأكثر استحواذاً، إلا أنهم لم يجدوا المنفذ نحو مرمى الحارس ألكسيس قندوز حيث كان دفاع «الخضر» يقظاً.
وبدا ثنائي الوسط السنغالي أوسماني كانيه وموسى ندياي متناغماً وقادراً على السيطرة على معركة الوسط، وهذا الأمر الذي منح الفريق الأفضلية مع الضغط العالي على لاعبي الجزائر، فيما اعتمد بوقرة على تشكيلته المعتادة إلا أنه أبقى لاعبه أحمد قندوسي على مقاعد الاحتياط مفضلاً البدء باللاعب محمد إسلام باكير في الوسط، إلى جانب زكريا دراوي وحسام مريزيق، وفي الهجوم كان الاعتماد على رأس الحربة أيمن محيوس هداف البطولة.

الجزائر
السنغال
كأس أفريقيا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
الرياضي
ماراثون دبي في ضيافة مدينة إكسبو
اليوم 15:53
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
عربي ودولي
مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال
اليوم 15:51
أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
الرياضي
أبرهومة مدرباً للمنتخب السوداني
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©