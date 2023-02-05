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رئيس الأهلي المصري: المسؤولية الآن تتضاعف

رئيس الأهلي المصري: المسؤولية الآن تتضاعف
5 فبراير 2023 09:00

الدار البيضاء (د ب أ) 
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، على تهنئة لاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي، عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأميركي والتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب حالياً، لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.
وأشاد رئيس الأهلي حسب الموقع الرسمي لناديه بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق، والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان. 

وقال الخطيب إن ثقته في لاعبي الأهلي وجهازهم الفني بلا حدود، وإن ما تحقق خلال المباريات السابقة يزيد من مسؤولياتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم التي تقف خلفهم في كل المناسبات، وإن ما تبقى من مراحل البطولة يحتاج إلى مضاعفة الجهد والمزيد من التركيز، للوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية. 

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وكان الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي 3 / صفر، قبل الفوز على سياتل ساوندرز السبت ليتأهل لمواجهة الريال.
فيما أبدى محمد مجدي أفشة، لاعب وسط فريق الأهلي المصري، سعادته الكبيرة بتأهل الفريق إلى الدور قبل النهائي.
وقال أفشه: الفريق فاز علي سياتل الأميركي بعد مجهود كبير للمنظومة بأكملها، خاصة وأن الفريق خاض مواجهة أمام منافس قوي بعد أقل من 48 ساعة من مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور التمهيدي للبطولة، وهو ما تسبب في حالة من الإجهاد الشديد لدى الجميع، خاصة المجموعة التي خاضت 90 دقيقة كاملة في المباراتين.
وأضاف أن جمهور الأهلي يصنع ملحمة كبيرة بتواجده في المدرجات، وهو أمر معتاد في أي مكان يلعب به الفريق، لافتًا إلى أن الجمهور المغربي يساند اللاعبين والجهاز الفني بشدة.
وأوضح: "سعيد للغاية بالهدف ولكن سعادتي أكبر بالفوز والتأهل إلى نصف النهائي، نعم الإنجازات الفردية مهمة ولكن الأهم هو استمرار الانتصارات التي تسعد جماهيره العظيمة، وبشكل عام لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي".
وتابع: "فوزي بجائزة أفضل لاعب بالمباراة يسعدني بشدة، حصلت على جائزة أفضل لاعب في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 و2021، من الرائع أن أظهر بشكل مميز في المباريات الكبيرة، ولكن المهم هو أن تنتهي هذه المواجهات بفوز الأهلي".
واختتم أفشة تصريحاته بأن مواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي صعبة، لأنه الفريق الأفضل في العالم والأكثر تكاملًا، مشيراً إلى أنه فريق طفولته المفضل، فيما شدد على أن الأهلي سيلعب على الفوز ويقدم كل ما لديه وينتظر أن يكون التوفيق حليفًا له في اللقاء.

الأهلي المصري
كأس العالم للأندية
محمود الخطيب
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