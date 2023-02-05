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كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا

كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
5 فبراير 2023 04:14

لندن(د ب أ) 
 رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الدفاع عن لاعبيه عقب الهزيمة أمام وولفرهامبتون صفر / 3، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 

 وقال كلوب عقب المباراة: "ال مباراة كانت تجسيداً لكل مشاكلنا، في مباراة مثل تلك لم يكن مسموحاً ما حدث لنا، يمكنك أن تنتقد أو تحكم علينا وستكون على حق، ما حدث في أول 12 دقيقة لا يمكن السماح له بالحدوث مجدداً". 

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وأضاف: "بداية المباراة كانت مؤسفة، كان ذلك عكس ما يجب علينا فعله، لا يمكنني شرح ما حدث هذا لا يمكن أن يحدث، لقد تسببنا في المشاكل التي أصابتنا، وهذا ما يمكن للجميع رؤيته".
 وتابع كلوب: "لا أعتقد أن اللاعبين في أفضل أحوالهم لكنني أعلم كم هم جيدون، تلك الأشياء تحدث لأننا لم نساعد أنفسنا في ذلك الوقت، لم أفقد الثقة في اللاعبين لكنني أعلم جيدا ما نحن بحاجة لتطويره". 

كلوب
ليفربول
وولفرهامبتون
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