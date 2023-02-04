أنشيلوتي يساند فينيسيوس

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

أثنى الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، واصفاً إياه بأنه قدوة في ظل الانتقادات التي تعرض لها من جانب ريال مايوركا، قبل مواجهة الفريقين غدا الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاز النادي الملكي على ضيفه مايوركا 4/1 في سبتمبر الماضي، حيث تذمر فينيسيوس من التعليمات التي أعطاها المكسيكي خافيير أجيري مدرب مايوركا للاعبيه خلال المباراة.

وشعر فينيسيوس بأن أجيري أخبر لاعبيه بأن يلعبوا ببعض الخشونة، وواجه المدرب المكسيكي بما حدث بالفعل. وبعد ذلك بأيام عدة قال أنطونيو راييو قائد مايوركا لـ«داريو دي مايوركا»، «فينيسيوس من حقه أن يرقص، لكن ليس عليه أن يكون غير محترم، لم يكن عليه أن يهين أو يقلل من شأن زملائه». وتحدث راييو مجدداً هذا الأسبوع عن فينيسيوس وقال: «إذا اضطررت غدًا إلى أن أضرب مثالًا لابني كلاعب، فربما سأختار لوكا مودريتش أو كريم بنزيمة، لكنني لن أختار فينيسيوس أبدًا». من جانبه قال أنشيلوتي: «فيني سيكون مستعداً لهذه المباراة بنفس طريقة استعداده لكل المباريات، ليس عليه أن يجلس معي وأن يتناقش معي».

وأضاف «بالنسبة لي فينيسيوس قدوة كلاعب، الشباب يحبون اللاعبين في مثل إمكاناته، أحفادي لديهم قميصه ولا يريدون أي قميص آخر».