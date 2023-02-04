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خيتافي يعرقل أتلتيكو

خيتافي يعرقل أتلتيكو
5 فبراير 2023 00:29

مدريد (د ب أ)

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تعادل خيتافي مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1 / 1، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 60 عن طريق أنخل كوريا، قبل أن يدرك إنيس أونال التعادل لخيتافي من ضربة جزاء في الدقيقة 83.
ورفع أتلتيكو مدريد، الذي حقق الفوز في آخر مباراتين قبل مواجهة خيتافي، رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث، وبفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد الوصيف، فيما يتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة. على الجانب الأخر، رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير".

أتلتيكو مدريد
خيتافي
الدوري الإسباني
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