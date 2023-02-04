الأهلي يصعد إلى وصافة الأكثر فوزًا في المونديال

محيي وردة (أبوظبي)

صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوزه على فريق سياتل الأميركي بهدف سجله محمد مجدي أفشة، في المباراة التي أقيمت بالمغرب في ربع نهائي مونديال الأندية، لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم في الدور نصف النهائي.

فوز الفريق الأحمر على سياتل لم يصعد بالأهلي إلى الدور نصف النهائي للبطولة فقط، بل صعد به أيضًا للمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية فوزًا في كأس العالم للأندية، ومن بين 72 فريقًا من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية أصبح الأهلي ثاني الفرق تحقيقًا للفوز، برصيد ثماني مباريات خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة، والذي حقق الفوز في عشر مباريات، ويليهما فريق برشلونة الإسباني الذي حقق الفوز في سبع مباريات، ثم مونتيري المكسيكي وسانفريس هيروشيما الياباني برصيد خمس مرات فوز لكل منهما.

وسبق للأهلي اللعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أميركا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.