أرسنال.. «السقوط الصادم»

ليفربول (أ ف ب)

مُني أرسنال «المتصدر» بخسارته الثانية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على أرض إيفرتون «الجريح» 0-1، ضمن «المرحلة 22».

وبهدف قلب الدفاع جيمس تاركوفسكي من رأسية، إثر ضربة ركنية «60»، حقق «التوفيز» فوزهم الأول في الدوري منذ أكتوبر الماضي، في محاولة للهروب من «المنطقة المظلمة»، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة.

وسيكون مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، قادراً على تقليص الفارق مع أرسنال «50 نقطة» إلى نقطتين، بحال فوزه اليوم على مضيفه توتنهام خامس الترتيب في مباراة قوية، لكنه لعب مباريات أكثر من «المدفعجية» الذي تلقى الخسارة الصادمة.