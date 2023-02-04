الجودو يخوض 3 تحديات في ختام «جراند سلام باريس»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الأول للجودو صباح اليوم، 3 مواجهات في ختام بطولة «باريس جراند سلام للجودو الكبرى لعام 2033» التي انطلقت منافساتها صباح أمس بمشاركة 520 لاعباً ولاعبه من 82 دولة، من بينها 8 منتخبات عربية، بعد اعتذار العراق، وهي دولة الإمارات، البحرين، قطر، المغرب، تونس، لبنان، الجزائر، وجيبوتي.

تقام البطولة بمشاركة 315 لاعباً و205 لاعبات، بعد اعتماد اشتراك تلك الدول الأعضاء قبل سحب قرعة البطولة أمس الأول عبر تقنية الفيديو، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو IJF، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي والفرنسي للجودو، ومدير لجنة الحكام، وبمشاركة أول بطل لفرنسا في مجال اللعبة للترحيب بأسرة الجودو، في بطولة باريس التي يأمل فيها كل لاعب الحصول على أكبر قدر من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتشهد منافسات اليوم الختامي تصفيات الوزن المتوسط والثقيل بمشاركة 3 لاعبين من منتخبنا على ضوء قرعة البطولة، حيث يلتقي لاعبنا تلال شفيلي مع البطل البرازيلي سانتوس إدواردو في وزن تحت 81 كجم، ويلعب لاعبنا جريجوري أرام مع الألماني تريبيل إدوارد في منافسات وزن تحت 90 كجم، فيما يقابل لاعبنا ظفار كوسوف الألماني كوربجويت جارسيا داريو في تصفيات وزن تحت 100 كجم.

وشهدت تصفيات الدور التمهيدي، أمس، إقامة 3 مباريات لمنتخبنا بعد اعتذار اللاعبة ميثاء النيادي عن المشاركة في تصفيات تحت 52 كجم بسبب بدء امتحاناتها الجامعية في جامعة طوكيو، وشهدت الجولة الافتتاحية فوز لاعبنا جورام أرام على التركي ديميريل إبراهيم في بداية منافسات وزن تحت 66 كجم، فيما خسر في المرحلة الثانية أمام الجورجي نينيا باجراتي، فيما لعبت اللاعبة باتسو ألتان في ساعة متأخرة، أمس، ضد الكندية كليمكيت جيسيكا في منافسات تحت 57 كجم.