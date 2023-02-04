الأهلي يعبر سياتل ويضرب موعداً مع الريال

الدار البيضاء(د ب أ)

تأهل الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب، وذلك عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأميركي 1 / صفر.

وسيلعب الأهلي في الدور قبل النهائي مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 88.

وشهد الشوط الأول سيطرة على اللعب من جانب فريق سياتل ساوندرز، الذي هاجم الأهلي منذ البداية بتحركات الثلاثي كريستيان رولدان على الجهة اليمنى، وجوردان موريس على الجهة اليسرى ونيكولاس لوديرو الذي لعب دور صانع الألعاب للمهاجم الصريح رويدياز.

على الجانب الأخر، استعان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بمحمود عبد المنعم كهربا في قيادة خط هجوم الفريق، بمساندة الثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 13 سدد ألبيرت روسناك لاعب وسط سياتل ساوندرز كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وتنوعت هجمات الفريق الأميركي على الأهلي، الذي ألتزم بأداء دفاعي حذر، في ظل نقص الحلول الهجومية في الشوط الأول.

ورغم سيطرة سياتل ساوندرز على المباراة، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك، فيما لم يكشف الأهلي عن نواياه الهجومية بشكل واضح ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، بادل الأهلي منافسه الهجمات، وتحرك كهربا على الجهتين اليمنى واليسرى محاولا اختراق الدفاع لكن دون جدوى.

على الجانب الأخر، أكمل سياتل ساوندرز ما بدأه في الشوط الأول، وحاول مجدداً تهديد مرمى الأهلي، لكنه لم يفلح في هز الشباك.

وأضاع محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الأهلي، فرصة تسجيل الهدف الاول، بعد هجمة مميزة بدأها بيرسي تاو، لتصل إلى أحمد عبد القادر، ليمرر الأخير كرة لأفشة داخل منطقة الجزاء، لكنه تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيمن لحارس سياتل ساوندرز في الدقيقة 68.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل السلبي ومن ثم اللجوء إلى الأوقات الإضافية، نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 88 عن طريق محمد مجدي أفشة.

وجاء هدف أفشة، بعدما سدد كرة رائعة اصطدمت بعارضة مرمى سياتل ساوندرز، قبل أن ترتد من دفاع الفريق الأميركي وتعود لأفشة الذي سددها مجدداً، لتصطدم بقدم أحد لاعبي سياتل وتواصل طريقها نحو الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الأهلي 1 / صفر.