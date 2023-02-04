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العين يتصدر نصف نهائي دوري «أقوياء اليد»

العين يتصدر نصف نهائي دوري «أقوياء اليد»
5 فبراير 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

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شهدت «ضربة بداية» نصف نهائي دوري أقوياء اليد مفاجأة من «العيار الثقيل»، بعدما نجح مليحة في التعادل أمام شباب الأهلي 29-29، في المباراة التي جرت بصالة «الفرسان»، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، وانتهى الشوط الأول يتقدم أصحاب الأرض 19-16، إلا أن لاعبي مليحة عادوا إلى اللقاء في الشوط الثاني، ونجحوا في خطف التعادل.
ويقدم مليحة هذا الموسم مستويات جيدة، ونتائج غير مسبوقة مع المدرب الجزائري رشيد شريح، وحقق الفريق وصافة كأس نائب رئيس الدولة، بعدما وصل إلى المباراة النهائية، وخسر أمام الشارقة.
وفي المباراة الثانية، انتزع العين فوزاً مهماً خارج أرضه، بتغلبه على الوصل 32-29، في المباراة التي أُقيمت بصالة «الإمبراطور» في المجموعة نفسها، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14، ليتصدر «الزعيم» قمة المجموعة بعد الجولة الأولى بـ «العلامة الكاملة»، يليه شباب الأهلي ومليحة بالتعادل في النقاط والأهداف، برصيد نقطتين لكل منهما، والوصل «الثالث» وله نقطة واحدة.
وطبقاً لنظام البطولة، يحصل متصدر المجموعة في الدور نصف النهائي على نقطتين اعتباريتين في الدور النهائي، بينما يحصد الوصيف نقطة واحدة، فيما لا يحصل الثالث والرابع على أي نقاط.

دوري أقوياء اليد
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