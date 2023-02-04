«الملك» يتخطى «السماوي» برباعية



علي معالي (دبي)



تفوق الشارقة على بني ياس 4-0، في «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «31 نقطة»، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي المتصدر، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند «18 نقطة».

وأحرز «الرباعية»، ماكيتي ديوب في الدقيقة 8، وكايو لوكاس في الدقيقتين 52 و59، وخالد الظنحاني في الدقيقة 63.

بدأت المباراة بحذر شديد من الفريقين، وأُتيحت أكثر من فرصة للشارقة عن طريق ألكاسير، حتى جاءت الدقيقة الثامنة التي شهدت تمريرة رائعة من بيانيتش ترجمها ماكيتي ديوب إلى الهدف الأول لـ «الملك»، وكاد «السماوي» أن يدك التعادل من كرة قوية سددها خيمينيز، لولا براعة عادل الحوسني، ضغط بني ياس بقوة في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، تصدى له دفاع الشارقة.

وفي الشوط الثاني، أضاف كايو لوكاس الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 52، وهو السابع له هذا الموسم، وكرر كايو زيارة الشباك في الدقيقة 59، وأضاف خالد الظنحاني الهدف الرابع في الدقيقة 63.