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الهلال إلى نصف نهائي المونديال

الهلال إلى نصف نهائي المونديال
4 فبراير 2023 22:03

 
الدار البيضاء (د ب أ) 

 

تأهل الهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 5-3 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وسيلعب الهلال في الدور قبل النهائي من البطولة مع فلامنجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية يوم 7 فبراير الجاري.
وتقدم الوداد عن طريق أيوب العلمود في الدقيقة 52، قبل أن يدرك الهلال التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء نفذها محمد كنو بنجاح في الشباك. 

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وشهدت المباراة تعرض كل من يحيى جبران لاعب الوداد ومحمد كنو لاعب الهلال للطرد. 

وابتسمت ضربات الترجيح، للهلال الذي سجل له كل من موسى ماريجا، وعبد الله الحمدان، ولوسيانو فييتو، وصالح الشهري، ومصعب الجوير، فيما سجل للوداد كل من محمد أوناجم، وأيوب العلمود، وجلال داودي، وأهدر يحيي عطية الله.

كأس العالم للأندية
الهلال السعودي
الوداد البيضاوي
المغرب
فلامنجو
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