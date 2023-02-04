راشد البلوشي بطل سباق «الهواة» في «السلم للدراجات»



دبي (الاتحاد)



خطف راشد البلوشي من فريق الشعفار جميرا، لقب سباق الهواة الإماراتيين الثاني، الذي يمثل السباق الخامس، ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وذلك في محمية المرموم الطبيعية في منطقة السلم، والذي امتد لمسافة 137 كلم، بمشاركة 108 متسابقاً، على الصعيد الفردي، والفرق.

وحل أحمد قايد من فريق شرطة دبي، في المركز الثاني، وجاء طارق عبيد من فريق شباب الأهلي، في المركز الثالث.

وعلى صعيد ترتيب الفرق، احتل الشعفار جميرا للدراجات الهوائية المركز الأول، وجاء شرطة دبي ثانياً، وشباب الأهلي «الهواة» بالمركز الثالث.

وحصل راشد البلوشي على جائزة 200 ألف درهم، علماً أن الجوائز المالية المخصصة للسباق تبلغ مليون درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألفاً، وينال الثالث 100 ألف، والرابع 80 ألفاً، والخامس 70 ألفاً، ويحصل أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20 على 25 ألف درهم لكل منهم.

يقام اليوم سباق النخبة للسيدات، بمشاركة 89 متسابقة من 27 جنسية مختلفة، بشكل فردي و19 فريقاً، لمسافة 137 كلم، وبجوائز 735 ألف درهم.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوجيهات سموه الحكيمة والدعم اللامحدود، وتشجيع وتحفيز المشاركين لتقديم أفضل مستوياتهم في مظهر يجسد الرعاية الأبوية والأهداف الكبيرة التي تتحقق بفضل رؤية سموه، ودعمه في جميع المجالات، كما حرص سموه على توجيه اللجنة المنظمة ودعم جهودهم أثناء السباق وشرّفهم بحديث أبوي يحمل الكثير من حكمة القائد إلى أبنائه من أجل تطوير هذه البطولة وتعزيز نجاحاتها.

وأضاف: قدم المشاركون الهواة أداءً قوياً، كشف عن تطور كبير في مستوياتهم، حيث تجاوز معدل سرعتهم أكثر من 43 كلم في الساعة، رغم قوة الرياح الجانبية التي بلغت سرعتها في بعض الأحيان 25 كلم في الساعة، وهو الأمر يؤكد تحقيق البطولة أهدافاً كبيرة وعديدة، في مقدمتها نشر ممارسة هذه الرياضة وتطوير مستويات المشاركين من مختلف الفئات، مما رفع عدد المشاركين في هذا الموسم إلى أكثر من ألف دراج تم تسجيلهم، كما أظهروا جميعاً مستويات رائعة تدل على التطور الكبير فنياً وبدنياً، وأيضاً في التعامل مع متغيرات السباق، واستخراج أفضل الأداء من الدراجات التي يشاركون فيها.