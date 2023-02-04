الرمس يكسب بينونة في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)



تغلب الرمس على ضيفه بينونة 3-1، في مباراة الفريقين ضمن «الجولة 20»، من «دوري الدرجة الأولى»، والتي انطلقت أمس «الجمعة» بفوز دبا الحصن على فرسان هسبانيا 4-0، وتستكمل «الأحد» بمباراتي الذيد والتعاون، العربي والجزيرة والحمراء، وتختتم «الاثنين» بمباريات العروبة وجلف أف سي، حتا والإمارات، مصفوت والحمرية، سيتي والفجيرة.

وتقدم باولو هنريكي بالهدف الأول للرمس في الدقيقة 41، قبل أن يضيف طارق لوكاس «ثنائية» في الدقيقتين 73 و97، فيما سجل «البديل» دينيلسون كوادرو هدف بينونة الوحيد في الدقيقة 84، ليرفع الرمس رصيده إلى 24 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع مقابل 12 نقطة لبينونة قبل الأخير.