الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الرمس يكسب بينونة في «دوري الأولى»

الرمس يكسب بينونة في «دوري الأولى»
4 فبراير 2023 19:56

 معتصم عبدالله (دبي) 

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر: ​الفنون جسر للتقارب بين الشعوب والأمم
الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون ثلاثي


تغلب الرمس على ضيفه بينونة 3-1، في مباراة الفريقين ضمن «الجولة 20»، من «دوري الدرجة الأولى»، والتي انطلقت أمس «الجمعة» بفوز دبا الحصن على فرسان هسبانيا 4-0، وتستكمل «الأحد» بمباراتي الذيد والتعاون، العربي والجزيرة والحمراء، وتختتم «الاثنين» بمباريات العروبة وجلف أف سي، حتا والإمارات، مصفوت والحمرية، سيتي والفجيرة.
وتقدم باولو هنريكي بالهدف الأول للرمس في الدقيقة 41، قبل أن يضيف طارق لوكاس «ثنائية» في الدقيقتين 73 و97، فيما سجل «البديل» دينيلسون كوادرو هدف بينونة الوحيد في الدقيقة 84، ليرفع الرمس رصيده إلى 24 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع مقابل 12 نقطة لبينونة قبل الأخير.

دوري الدرجة الأولى
الرمس
دبا الحصن
الذيد
التعاون
الجزيرة الحمراء
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©