عجمان يعمق جراح النصر بـ «رباعية»



رضا سليم (دبي)



عمق عجمان جراح النصر بالفوز عليه 4-1، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة 26» فيما تجمد رصيد «العميد» عند «النقطة 11»، أحرز أهداف «البرتقالي» بريستيج مبونجو في الدقيقة 7، وعلي مدن في الدقيقة 25، وفراس بالعربي في الدقيقتين 41 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، فيما أحرز توزي هدف «الأزرق» في الدقيقة 45.

جاءت المواجهة حذرة، وظهر التأمين الدفاعي من الفريقين، ولم تصل المحاولات الهجومية على المرميين إلى مستوى الخطورة، حتى جاءت الدقيقة السابعة التي شهدت جملة تكتيكية رائعة من علي مدن الذي ضرب دفاع النصر، وقدم هدية إلى فراس بالعربي مررها عرضية، نجح بريستيج مبونجو في ترجمتها إلى الهدف الأول لأصحاب الأرض، وهو السادس له في الدوري.

وترجم علي مدن تألقه بالهدف الثاني لـ «البرتقالي» في الدقيقة 25، من تمريرة وليد أزارو «السحرية»، وهو الهدف الشخصي الثاني له، ويستمر تألق أصحاب الأرض، وترجم فراس بالعربي تألقه بالهدف الثالث.

ويسجل النصر أول أهدافه في الدقيقة 45 عن طريق توزي الذي سدد من ضربة حرة اصطدمت بالحائط وغيرت اتجاهها وسكنت شباك علي الحوسني، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل فراس بالعربي الهدف الرابع من ضربة جزاء، وهو الهدف الثامن له في الدوري.

وفي الشوط الثاني، ضغط النصر ولعب عجمان على الهجمة المرتدة، ولم يظهر هجوم النصر في حالته الطبيعية، خاصة عادل تاعرابت ومالابا، ولم ينجح لاعبو «العميد» في تغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بـ «رباعية» مقابل هدف.