«أبوظبي جراند سلام» تدشن «جولة سيدني» بمهرجان الجو جيتسو ونزالات الأساتذة



سيدني (وام)



واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو جهودها المتميزة في نشر اللعبة، وجذب المنافسين إلى جولاتها في كل أنحاء العالم، وقدمت محطة جديدة لسلسلة بطولاتها التي تُقام في مختلف القارات، من خلال الجولة الأولى لها في سيدني، والتي أُقيمت فعالياتها اليوم.

وأكد عبدالله علي عتيق السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا، الذي حضر فعاليات البطولة، أن النجاح الذي تحققه الإمارات عاماً بعد عام في الجو جيتسو، واستقطابها نخبة أبطال العالم، يعود إلى الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشاد بالمشهد الذي ارتسم على البساط خلال المنافسات، ومشاركة المئات من البراعم والأطفال، مؤكداً أن هذا الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، يعكس الحرص الكبير من أستراليا على الاستثمار في هذه الفئة، التي تعتبر المخزون الاستراتيجي لمستقبل الجو جيتسو، بالإضافة لمنافسات الأساتذة.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، بل سبق له حضور جولة لوس أنجلوس مرات عدة، وأن رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بقيادة عبد المنعم الهاشمي مستمرة في تقديم هذا القدر العالي من الاحترافية، لنشر وتطوير اللعبة حول العالم، باعتبار أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية وأكبر مطور للعبة في العالم.

وأشار إلى أن كل ما تقدمه الرابطة من جهود في سبيل نشر هذه الرياضة حول العالم، وتأثيرها بشكل إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات أمر استثنائي يضع الإمارات في مقدمة الدول نجاحاً وتفوقاً، على مختلف الأصعدة رياضياً وتسويقياً وتنظيمياً.

وبدأت جولة سيدني بنزالات مهرجان الجو جيتسو، وسط حضور جماهيري غفير احتشد في المدرجات، لمتابعة منافسات مثيرة بين المواهب والبراعم على أبسطة عدة في صالة «كوايسنتر سيدني» في المتنزه الأولمبي.

وشارك في منافسات اليوم الأول من البطولة اللاعبون من فئة الأطفال والبراعم من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض، ولاعبو الأساتذة من جميع الأحزمة من مختلف أنحاء العالم، والتي تألق فيها أبطال الإمارات بالعديد من الميداليات الملونة.

وعلى صعيد الدول، حلت أستراليا في المركز الأول برصيد 43600 نقطة، وتلتها البرازيل «40200 نقطة»، والإمارات «17200 نقطة».

وتصدرت أكاديمية «اس جي جي ايه» الأسترالية منافسات اليوم الأول برصيد 17200 نقطة، متفوقة على أكاديمية «ليجاسي» التي حلت في المركز الثاني برصيد 14600 نقطة، وتبعتها في المركز الثالث أكاديمية «إيه أف ان تي» برصيد 12400 نقطة.