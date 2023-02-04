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«الفرسان» يعزز الصدارة بـ«خماسية النواخذة»

«الفرسان» يعزز الصدارة بـ«خماسية النواخذة»
4 فبراير 2023 19:46

مراد المصري (دبي)

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تمسك شباب الأهلي بصدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً على دبا الفجيرة 5-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد راشد في انطلاق الجولة 15 للمسابقة، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الأول، ويبقى «النواخذة» بالمركز الرابع عشر والأخير بأربع نقاط.
ترجم شباب الأهلي سيطرته الميدانية بالتقدم بهدف سجله عمر خربين، بعدما تابع كرة مرتدة تصدى لها الحارس حميد عبدالله من تسديدة يوري سيزار في الدقيقة 36، وعزز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45.
واصل «الفرسان» الأداء القوي في الشوط الثاني، ليسجل عمر خربين الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد تمريرة من مجهود لافت من يوري سيزار في الدقيقة 51.
وقدم عمر خربين تمريرة حاسمة لزميله يحيى الغساني وضعته بمواجهة الحارس حميد عبدالله، لم يتردد في إسكانها داخل الشباك في الدقيقة 62.
قلص إدواردو الفارق لدبا الفجيرة بالهدف الأول بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 71، لكن شباب الأهلي أمن فوزه بالهدف الخامس، بعدما سجله دومبيا من تمريرة حارب سهيل في الدقيقة 90 + 2.

شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
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