السعيدي يقود «يد» الشارقة



رضا سليم (دبي)



تعاقد الشارقة مع المدرب التونسي سامي السعيدي لقيادة الفريق الأول لكرة اليد، خلفاً للجزائري سفيان حيواني، ووضعت إدارة الألعاب الجماعية بالنادي ثقتها بمدرب المنتخب التونسي، وفريق النجم الساحلي السابق سامي السعيدي، والذي يُعد من الأسماء المعروفة في كرة اليد الأفريقية والعربية، ويملك سيرة ذاتية حافلة بالألقاب لاعباً ومدرباً، حيث سبق له التتويج مع النجم الساحلي بلقب البطولة الأفريقية للأندية الأبطال 2019، بالإضافة إلى تجارب متعددة خارج تونس أبرزها في فرنسا وقطر، كما سبق له تدريب شباب الأهلي.

ويذكر أن «الملك» يستعد للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها النجمة البحريني من 8 إلى 17 مارس المقبل.