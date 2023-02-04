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الرياضي

تشافي يرفض الاستهانة بالريال

تشافي يرفض الاستهانة بالريال
4 فبراير 2023 19:24

برلين(د ب أ-ستاتس بيرفورم)

يتوقع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة معركة قوية مع ريال مدريد، على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم تصدر النادي الكتالوني جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن النادي الملكي. 

ويرجع أخر لقب لبرشلونة في الدوري الإسباني إلى موسم 2018 - 2019، لكن الفريق يؤدي بشكل رائع هذا الموسم حيث فاز في 16 من أول 19 مباراة له، ليصل لحاجز الـ50 نقطة.
وهذه هي المرة السادسة في تاريخ برشلونة التي يصل فيها لحاجز الـ50 نقطة في هذه المرحلة من الموسم، حيث نجح خلال المرات الخمس السابقة في حصد اللقب أربع مرات. 

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وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة أمام إشبيلية غداً الأحد: «لا أشعر بأننا الأقرب، ولكن عوضاً عن ذلك مرشح بإمكانه الفوز باللقب». 

وأضاف: «الفوز بلقب الدوري أحد أهدافنا، نتنافس مع حامل لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا ومن الصعب بالنسبة لنا المنافسة على الألقاب مع منافس قوي». 

وأوضح «مازلت أرى مدريد فريقاً قوياً، وعلينا أن نقاتل على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة أو قبل الأخيرة من الموسم».

تشافي هيرنانديز
برشلونة
ريال مدريد
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