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الرياضي

رأسية تاركوفسكي تهدي إيفرتون الفوز على أرسنال

رأسية تاركوفسكي تهدي إيفرتون الفوز على أرسنال
4 فبراير 2023 18:44

ليفربول (رويترز)
استهل المدرب شون دايك مسيرته مع إيفرتون بالفوز 1-صفر على أرسنال المتصدر، بفضل ضربة رأس من جيمس تاركوفسكي في الشوط الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وتحسن أداء إيفرتون بشكل ملحوظ في أول مباراة مع المدرب دايك، بعد رحيل فرانك لامبارد، وتسبب في مشكلات لأرسنال واقترب من التسجيل في الشوط الأول بواسطة دومينيك كالفرت-لوين وعبدولاي دوكوري.
وافتتح تاركوفسكي التسجيل بعد مرور حوالي ساعة من اللعب، عندما ارتقى لركلة ركنية نفذها دوايت ماكنيل ووضع الكرة برأسه داخل شباك الحارس آرون رامسديل.
وعانى أرسنال وأخرج لاعبه بوكايو ساكا كرة من على خط المرمى، بعد محاولة تاركوفسكي في الشوط الأول، بينما أطاح لاعبه إيدي نكيتياه بالكرة أعلى المرمى من مدى قريب.
وشارك جورجينيو المنضم لأرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في مباراته الأولى، قبل الهدف بدقيقة وحيدة، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة إيجابية على أداء المتصدر.
وكان إيفرتون يتقدم على المركز الأخير بفارق الأهداف قبل هذه الجولة، لكنه بات يحتل المركز 17 وخرج من منطقة الخطر.
وبقي أرسنال على القمة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعدما خاض كل منهما 20 مباراة.

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